Salute : oltre 18mila check-up per ottava edizione di Tennis and Friends : oltre 18000 controlli effettuati, di cui 2740 tiroide, 1910 colesterolo e diabete, 900 cuore, 800 pneumologia, 350 fegato, 1200 Medicina dello sport, 600 metabolismo vascolare, 1450 Ginecologia e Senologia, endometriosi 150, 500 Oculistica, 820 Otorino, 420 Odontoiatria, 300 Pediatria, 450 Psicologia, 410 Dermatologia, obesità 110, vascolare 600, 200 audiometria, 580 ipertensione, 280 alimentazione pediatrica, 200 Allergologia, 210 nutrizione ...

Salute mentale - Uecoop : oltre 2 milioni di anziani depressi e ansiosi : Sono oltre 2 milioni gli anziani colpiti da depressi one o ansia cronica grave pari a oltre la metà (54,6%) del totale della popolazione italiana che accusa i sintomi male di vivere. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Istat in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale . Il benessere psichico è una componente essenziale della vita secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ed è ...

Salute - campagna anti-ipertensione in farmacia : scoperti oltre 5mila casi : Sono circa 5.200 le persone che non sapevano di essere ipertese e lo hanno scoperto partecipando alla prima edizione della campagna di prevenzione ed educazione sanitaria ‘Abbasso la pressione!’, durante la quale oltre 3.700 farmacie hanno monitorato gratuitamente 48.229 persone. Si sono sottoposti alla misurazione della pressione e hanno risposto a un questionario on line predisposto da Siia (Società italiana dell’ipertensione ...

Salute : oltre 150 casi polmonite nel Bresciano - ipotesi batterio : Accertati in questi giorni oltre 150 i casi di polmonite accertati nel Bresciano, tra Montichiari e Calvisano: ATS, l’agenzia di tutela della Salute, sta indagando per risalire alle cause di questa epidemia. Non si esclude che i casi di polmonite siano dovuti ad un batterio presente nell’acqua: in corso un vertice tra i gestori degli stessi acquedotti e Ats di L'articolo Salute: oltre 150 casi polmonite nel Bresciano, ipotesi ...