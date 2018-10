Mondiali volley femminile | l’Italia batte il Giappone 3-2 e vola in semifinale

Italia in semifinale ai Mondiali femminili di volley. Battuto il Giappone : L'Italia batte il Giappone e vola in semifinale ai mondiali di volley in corso ad Osaka. Le azzurre hanno Battuto le padroni di casa per 3-2, in una partita giocata fino all'ultimo punto. Si tratta della decima vittoria su dieci partite.Con queste vittoria la squadra guidata da Davide Mazzanti è certa della qualificazione alle semifinali. Domani le azzurre, imbattute nella rassegna iridata , affronteranno la Serbia. La Final Four è ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : quando gioca la semifinale l’Italia? Calendario - data - programma - orari e tv : Grazie al successo sul Giappone, l’Italia si è qualificata con un turno d’anticipo per le semifinali dei Mondiali 2018 di Volley femminile, eguagliando il risultato di quattro anni fa. A questo punto la sfida di domani contro la Serbia servirà solo a delineare la vincente della Pool G. Le azzurre affronteranno nel penultimo atto della rassegna iridata una tra Cina ed Olanda. Le asiatiche e le europee si sfideranno domani alle 12.20, ...

Mondiali volley 2018 – Le ragazze terribili in semifinale : l’Italia batte il Giappone al tie-break nel giorno del compleanno di coach Mazzanti : Azzurre in lacrime: l’Italia batte il Giappone al tie-break e vola in semifinale ai Mondiali di Volley 2018 Inizia con un la Final Six dei Mondiali di Volley 2018 per le azzurre della pallavolo. Egonu e compagne hanno affrontato oggi, a Nagoya, le padrode di casa Giapponesi per un posto in semifinale. Una sfida appassionante, iniziata con un primo set super le azzurre di Mazzanti. Dopo un inizio piuttosto facile, le italiane hanno ...

Volley : Mondiali Femminili : l'Olanda batte gli Usa - in semifinale con la Cina : NAGOYA, GIAPPONE,- Incredibile epilogo della seconda partita della Pool H del Mondiale Femminile . Olanda e Stati Uniti hanno dato vita ad un match da dentro o fuori, dagli alti contenuti emotivi. Le ...

Mondiali Femminili Volley 2018 : Olanda batte USA e vola alle Final Four : Mondiali Femminili Volley 2018, l’Olanda approda alla Final Four dopo aver superato gli USA per 3-2 L’Olanda vola in semiFinale ai Mondiali di pallavolo Femminili in corso di svolgimento in Giappone. Le ‘orange’ hanno battuto a Nagoya le campionesse uscenti degli Stati Uniti 3-2 (30-32, 15-25, 25-22, 25-15, 15-9) accedendo così alle Final Four. L’ultima sfida del gruppo H domani quando si affronteranno Olanda ...

