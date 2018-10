Raffaella Carrà | super onorificenza dalla Spagna | «Il mio ombelico scoperto simbolo di

Raffaella Carrà 'Dama' di Spagna : 'Il mio ombelico scoperto simbolo di libertà' : Raffaella Carrà, icona della tv in Italia come in Spagna, viene insignita oggi, dall'ambasciatore di Spagna in Italia Alfonso Dastis, a nome e per conto del Re di Spagna Felipe VII, assieme ad un'...

Raffaella Carrà : "La Spagna mi ama - per loro sono icona di libertà. In Italia sono una milite ignota. Ma non chiedo nulla" : Nel 1976 esplose in Spagna il fenomeno Carrà. Raffaella aveva 33 anni, Francisco Franco era morto da quattro mesi e Madrid aveva bisogno di divertirsi, di cambiare. La Raffa nazionale racconta a il Corriere della Serala sua Spagna e il suo successo in terra iberica. In occasione dei suoi 75 anni El Paistitolò: "Il mito compie 75 anni" e sabato 13 ottobre Raffaella diventerà Dama "al Orden del Mérito Civil" per quanto ...

Tale e Quale Show 2018 Antonella Elia imita Raffaella Carrà VIDEO : Antonella Elia ha imitato Raffaella Carrà nella terza puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 28 settembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018 Antonella Elia imita Raffaella Carrà Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti infatti si ...

Raffaella Carrà : «Vi sto preparando una bellissima sorpresa per Natale» : “Ogni volta che è Natale” (Sony Music) è la sorpresa sotto l’albero di Raffaella Carrà. Un disco di canzoni natalizie, “scintillante” già a partire dalla copertina: da vera “star” del mondo dello spettacolo, Raffaella canta e balla in un’enorme e sfavillante stella dorata su uno sfondo bianco neve. Svelato, così, il secret project che, nei primi giorni di agosto, l’artista aveva annunciato dalla sua pagina Twitter scatenando da subito le ...

