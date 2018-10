Stangata per i clienti Wind Tre | torri in vendita presto e qualità servizio tutta da

Bollette e benzina - aumenti anche nel 2019 : si prevede una nuova Stangata per le famiglie : Il 2019 non è poi cosi lontano e dunque ci si prepara a salutare il 2018, non molto allegro per i contribuenti che hanno fatto i conti con aumenti di spese per utenze domestiche e per i carburanti. Milioni di famiglie italiane hanno infatti tirato fuori dalle loro tasche diverse centinaia di euro in più per pagare le Bollette della luce e del gas ma anche per rifornire le proprie vetture, sia a diesel che a benzina. Stando a quanto riportato dal ...

Bollette e benzina - rincari senza sosta : nuova Stangata per le famiglie : L'aumento del prezzo del petrolio si ripercuote sui prezzi di carburanti e utenze domestiche. L'allarme del Codacons...

Versare i propri risparmi? Ora è un salasso : Stangata per gli italiani. Quanto costano i conti correnti : Versare i propri risparmi in contanti o sotto forma di assegno in banca ora costa il 60% in più rispetto a inizio anno. Ma è un salasso anche prelevare allo sportello (48,02% in più), oppure all’ATM di un altro istituto di credito (+19,3%). Brutte notizie anche per chi ha una carta di credito, il cui canone annuo è cresciuto. A rivelarlo, nel suo ultimo osservatorio, è SosTariffe.it, che ha analizzato nel dettaglio tutti i costi che deve ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : Stangata per Schiavi : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione ...

Mille euro di multa per una ragnatela - Stangata al bar : "Hanno esagerato" : Super sanzione per una ragnatela trovata dai Nas dei carabinieri all'interno di un esercizio pubblico nel cuore di Cordenons...

Migranti - la Stangata di Salvini : cestinata valanga di permessi : I numeri parlano chiaro. Anzi: chiarissimo. Da quando Salvini è al Viminale, infatti, una valanga di richieste di asilo presentate dai Migranti sono state rigettate. Le concessioni dei permessi umanitari, prima dell"ingresso del decreto Salvini che ne abolisce l"esistenza, sono infatti crollate dal 26% al 17%. Ed è probabile che ora, con la nuova normativa, saranno ancora meno gli stranieri che otterranno un permesso di soggiorno biennale.Sono ...

Concorso esterno nel clan Stangata per i fratelli Ragosta : Come un colpo di mannaia, che cambia le cose e crea un prima e un dopo. Lettura tutta d'un fiato, voce chiara, parole semplici, che non lasciano spazio ad incomprensioni: condannati. Sette anni dopo l'...

“Stangata!”. Salasso in arrivo per benzina e gasolio : I prezzi dei carburanti dovrebbero registrare una nuovo aumento nei prossimi giorni. A sostenerlo nell’Osservatorio prezzi è il presidente di Figisc – Confcommercio, Maurizio Micheli.A meno di drastiche variazioni in più od in meno delle quotazioni internazionali alla chiusura dei mercati di oggi o del tasso di cambio euro/dollaro, sottolinea Micheli, “ci sono ad oggi plausibili presupposti per una aspettativa di prezzi in ...

Blocco Euro 3? Una Stangata da migliaia di euro per i ‘poveri’ italiani. Tutte le informazioni : Blocco euro 3 diesel in Italia. Rivoluzione in atto a partire dal 1 ottobre 2018: si tratta del “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” e coinvolge le regioni del nord-Italia quali Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Si tratta di un programma sottoscritto nel 2017 da queste regioni e dal ministero dell’Ambiente ed è entrato ...

Ecco la Stangata d'autunno - gas e luce incrementi superiori al 5% : E come ogni buon autunno che si rispetti, Ecco arrivare con i primi freddi, la 'calda' stangata di ottobre. Inutile dire che luce e Gas avranno un incremento, come già aveva annunciato qualche giorno ...

Prezzi - l'inflazione rallenta : Stangata per le famiglie. «Rincari da 440 a quasi 600 euro» : Dopo quattro mesi di accelerazione, a settembre l'inflazione rallenta . E le associazioni dei consumatori sono in rivolta: da Federconsumatori a Codacons a Unione Nazionale Consumatori, le stime della ...

MotoGp – Che Stangata per la Yamaha : penalizzazione per Vinales ad Aragon : Maverick Vinales penalizzato dopo le qualifiche del Gp di Aragon: la decisione degli stewards per lo spagnolo della Yamaha Se in molti, dopo le qualifiche del Gp di Aragon, hanno pensato che per la Yamaha non potesse andare peggio di così, con l’undicesimo posto di Vinales in griglia di partenza e il 18° di Valentino Rossi, si sbagliano di grosso. A qualche ora dalla conclusione delle qualifiche della gara spagnola ecco arrivare la ...