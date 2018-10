Ora su Facebook puoi pubblicare foto in 3D

Italia - Facebook inaugura "Binario F" - labOratorio dedicato all'uso inclusivo delle tecnologie : 'La trasformazione digitale e la formazione sulle competenze tecnologiche rappresentano una priorità del governo e una sfida per la nostra economia', è il messaggio benaugurale del premier Giuseppe ...

Siamo ancOra in tempo per fermare il dominio incontrastato di Facebook e Google? : ... in sintesi, è che le autorità antitrust possono operare sulla base di leggi e principi prevalentemente di natura commerciale, mentre i pericoli rappresentati dall'assenza di concorrenza nel mondo ...

Napoli - il post di de Magistris su Facebook : 'Lavoriamo per migliOrare i servizi' : 'Ai Napoletani e agli abitanti sempre più numerosi che invadete gioiosamente la nostra città, comunico che stiamo facendo un lavoro enorme ed assai proficuo che condurrà a risultati molto concreti, ...

Facebook - ti sei cancellato ma ci hai ripensato? Ora hai 30 giorni di tempo : Il social network estende il periodo di sospensione, quando l'account è congelato ma non eliminato, per tornare sui propri passi: raddoppio da 14 giorni a un mese

Facebook al banco di prova degli investitori : l’hack dei 50 milioni di account fa ancOra paura : (Photo credit should read LOIC VENANCE/AFP/Getty Images) Gli strascichi della violazione dei 50 milioni di account subìta da Facebook lo scorso 25 settembre e resa pubblica il 28 dello stesso mese non solo è lungi dal terminare la propria onda d’urto, è anche rivelatrice. Nei giorni seguenti l’annuncio, Menlo Park si è prodigata nel rilasciare comunicati che infondessero calma tra gli utenti, tra gli azionisti e tra i partner. Durante la ...

Profilo Facebook di Mark Zuckerberg hackerato domenica 30 settembre? Orario e link diretta streaming : Incredibile ma vero, il Profilo Facebook di Mark Zuckerberg, ossia del fondatore del social per eccellenza rischia di essere hackerato esattamente fra due giorni, ossia domenica 30 settembre. Il tutto con modalità da vero reality show, ossia con una diretta streaming che andrà in scena sempre sulla piattaforma tra le più utilizzate al mondo, in un determinato Orario. Meglio precisare che non si tratta di una fake news, semmai di una minaccia ...

Google Telefono e Facebook Messenger punteranno sul tema scuro - ma siamo ancOra lontani dal vederlo : Entrambe le app dei due colossi avranno, prima o poi, il loro tema scuro. Su Google Telefono però sembra possa arrivare prima L'articolo Google Telefono e Facebook Messenger punteranno sul tema scuro, ma siamo ancora lontani dal vederlo proviene da TuttoAndroid.

Eros Ramazzotti : ritorno sulle scene e collabOrazione con Facebook Italia per la video Premiere : Vita ce n’è è il nuovo disco di Eros Ramazzotti, in uscita per Polydor il 23 novembre 2018. Il 17 febbraio debutterà a Monaco il tour mondiale che vedrà protagonista Eros nelle più belle e importanti arene dei 5 continenti. L’artista Italiano più famoso nel mondo torna sulle scene e dà tutte le coordinate dei prossimi appuntamenti, attraverso i suoi canali social. Grazie alla collaborazione con Facebook Italia, Ramazzotti è il primo artista nel ...

Condivide su Facebook le foto osé della sua ex : Ora rischia una condanna : Una favola d'amore che nascondeva un lato oscuro: dietro le parole dolci si nascondevano le minacce e dietro i gesti eclatanti le botte. Ora l'uomo, un imprenditore 39enne di Torino, rischia una condanna a 1 anno e 6 mesi, per maltrattamenti, lesioni e diffamazione. E la diffamazione si era consumata su Facebook, dove lui pubblicava foto osè della compagna.I due erano andati a vivere insieme dopo che lui, acquistando un'intera pagina di ...

CapOralato : la denuncia di Giorgia Meloni in un video su Facebook : Il 29 agosto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, tramite un video pubblicato su Facebook dal consigliere comunale di San Severo Francesco Stefanetti FdI e condiviso dalla stessa Giorgia Meloni sul suo profilo Facebook, in cui veniva ripreso l’ennesimo furgoncino carico di braccianti extracomunitari nei pressi di Foggia, ha riacceso i riflettori dei media sulla piaga del “Caporalato”. Questione che sembrava nuovamente accantonata ...

FaceBook Watch Ora disponibile per tutti - ecco come accedere al nuovo servizio : FaceBook Watch è stato implementato per tutti i suoi utenti, l’aggiornamento è avvenuto lato server e questo nuovo servizio ha il compito di raccogliere tutti i video presenti nella piattaforma per creare una sezione di divertimento separata a quella dei classici post.Prima del rilascio ufficiale, FaceBook Watch era disponibile solo negli Stati Uniti e per una ristretta cerchia di iscritti che hanno svolto il lavoro di tester, ma ora è ...

Autostrade - Toninelli : “Via concessioni”/ Video - MOrandi : Di Maio su Facebook : “Lavori a Fincantieri” : Ponte Morandi, cade il "segreto" sulla convenzione con Autostrade per l'Italia: il Ministro Toninelli riferisce alla Camera dopo che la società ha pubblicato sul suo sito il testo completo(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 21:41:00 GMT)