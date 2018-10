Borse in rialzo | Piazza Affari in recupero Spread a quota 300

Spread stabile a 300 punti. Il Fmi taglia la crescita - Borse in cauto rialzo : Si attende oggi il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione sul Def insieme a Bankitalia, Istat e Corte de Conti. Le Borse europee aprono in cauto rialzo, mostrando comunque una lieve ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 38% : 9.14 Apertura di segno positivo per le Borse europee, che tentano di recuperare dopo l'avvio di settimana in netto ribasso. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,38% a 19.926 punti. Margine Btp-Bund tedesco in calo a 299 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,55%. Londra +0,13%, Parigi +0,04% e Francoforte +0,12%. Euro a 1,1486 dollari 129,87 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse - Piazza Affari apre in leggero calo : -0 - 3. Spread in rialzo a 283 : Apertura in calo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,21% a 20.569 punti. Nel pre market cresce il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi. Lo Spread apre in rialzo a 283 punti base, con un rendimento del 3,35%. In chiusura ieri si era attestato a 280. L'articolo Borse, Piazza Affari apre in leggero calo: -0,3. Spread in rialzo a 283 proviene da Il Fatto Quotidiano.

Borse - listini in forte rialzo Spread in netto calo a 284 punti : Borsa, apertura fortemente positiva: +1,4% Ftse Mib in avvio con banche in rialzo. Lo Spread è in netto calo ed è sceso a 284 punti. Rendimento decennale al 3,3% Segui su affaritaliani.it

Borse europee in rialzo - Milano a +1 - 28% : 9.20 Apertura in rialzo per le Borse europee, con Milano la migliore. Attesa la pubblicazione della nota di aggiornamemto al Def. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +1,28% e l'All Share +1,31%. Margine Btp-Bund tedesco in netto calo, a 284 punti in avvio.Rendimento del decennale al 3,3%. Londra +0,22%, Parigi +0,4% e Madrid +0,66%. Borsa di Francoforte chiusa. Euro a 1,1583 dollari e 131,84 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse in rialzo con intesa Nafta. Piazza Affari la migliore - spread a 268 : Dopo un avvio in calo la borsa milanese si è riporta immediatamente in progresso, al vertice delle altre Borse europee dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Canada con l'ok del Messico per il nuovo trattato di libero scambio Nafta. Btp cadono in avvio con spread fino a 288 poi rientra. Euro a 1,16$....

Borse - Mib in calo : attesa per Def e rialzo dei tassi Fed : Piazza Affari chiude con una perdita dello 0,1% la seduta di mercoledì 26 settembre: ecco come è andata la giornata sui...

Borse Europa chiudono rialzo - Milano no : ANSA, - Milano, 26 SET - Chiusura in cauto rialzo per le Borse europee. Solo Milano ha terminato le contrattazioni in terreno negativo, -0,11%,. Poco sopra la parità sia Londra, +0,05%, sia ...

Borse europee : aprono in rialzo su scia record Wall Street : Le Borse europee aprono in rialzo incoraggiate dai massimi storici segnati ieri da Wall Street e dall'allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. A Parigi l'indice Cac avanza dello ...

Borse in rialzo. Si rafforza la moneta unica : Mercati. Avvio in netto rialzo per Wall Street dopo dati positivi dall'economia: il DJ sale dello 0,9%, il Nasdaq sale di mezzo punto percentuale. In Europa gli indici rafforzano il rialzo: Francoforte e ParigiI +1%, Milano +0,6%, Londra +0,40%. A Piazza Affari ben ...

Borse Europa in rialzo - Milano in testa : ANSA, - Milano, 20 SET - Borse europee in crescita al termine della prima ora di scambi, malgrado le continue tensioni fra Stati Uniti e Cina in tema di dazi, con la nuova tranche in arrivo lunedì. ...