Ascolti tv | vince Non dirlo al mio capo 2 con oltre 5 milioni di telespettatori

Ascolti - la Nazionale di Mancini vince solo in Tv : Anche quando non vince la Nazionale di calcio fa sempre Ascolti in tv. Gli azzurri di Mancini sono stati visti da una media di 5 milioni e 800 mila spettatori pari a 23,2% di share. Secondo posto per ...

Caterina Balivo - frecciata sugli Ascolti a Mara Venier : 'Porta male - non vince' : A Vieni da me, a poche ore dalla diffusione dei dati auditel di Domenica In, Caterina Balivo sorprende i telespettatori con una frase davvero inaspettata sul conto di Mara Venier. Ad Emanuela Aureli , ...

Ascolti tv - I bastardi di Pizzofalcone 2 debuttano vincendo sul Grande Fratello Vip : Non c’è gara nel prime time di lunedì 8 ottobre: il programma più visto della prima serata è stata la prima puntata della seconda serie della fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni “I bastardi di Pizzofalcone”, con Alessandro Gassman, che ha fatto registrare 5.587.000 telespettatori, pari al 25,1% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 Grande Fratello Vip ha registrato 3.044.000 telespettatori e 19.07% di share. ...

Che tempo che fa 2018/ Video - Fabio Fazio vince la gara degli Ascolti - ma Salvini lo affossa : A Che tempo che fa si parla di economia e vaccini. Tra gli ospiti ci sono Carlo Cottarelli e Roberto Burioni, oltre a don Gino Rigoldi per la pagina migranti.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 13:22:00 GMT)

Ascolti tv - vince Che tempo che fa con 3.6 milioni di telespettatori : Che tempo che fa vince il prime time del 7 ottobre con 3 milioni 674mila telespettatori e uno share del 15.52%. La seconda parte della trasmissione Che tempo che fa – Il Tavolo è stata vista da 2 milioni 179mila spettatori pari al 14% di share. Ascolti tv prime time Bene su Italia 1 Le Iene, seguite da 2 milioni 23mila spettatori con il 12.09% di share. La serata prevedeva anche su Rai2 un episodio di Ncis che ha totalizzato 1 milione ...

Ascolti tv domenica 7 ottobre : vince la Venier - altra sconfitta per la D’urso : Ascolti tv domenica 7 ottobre: la domenica In della Venier batte ancora la domenica Live della D’Urso Lo scontro tra le due signore della domenica pomeriggio, Barbara D’Urso e Mara Venier, si fa sempre più acceso. Dopo due vittorie conquistate in casa domenica In e l’ultima, invece, con il trionfo del programma domenica Live, la […] L'articolo Ascolti tv domenica 7 ottobre: vince la Venier, altra sconfitta per la ...

Auditel - Tu si que Vales vince la sfida degli Ascolti del sabato sera : Netta vittoria di Maria De Filippi nella sfida tv del sabato sera. Una puntata frizzante quella di ieri alimentata anche dall'incidente hot di Belen che sta facendo discutere i social per il suo '...

Ascolti tv 6 ottobre : Tú sí que vales vince ancora contro Ulisse : Ascolti tv sabato 6 ottobre: boom per Tu Si Que vales Gli Ascolti tv e i dati Auditel di sabato 6 ottobre hanno visto nuovamente sfidarsi Alberto Angela con Ulisse su Rai 1 – Il piacere della scoperta su Rai 1 e Maria De Filippi con Tú Sí Que vales su Canale5. Ottimi risultati ha fatto segnare il secondo appuntamento del […] L'articolo Ascolti tv 6 ottobre: Tú sí que vales vince ancora contro Ulisse proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv - vince Tale e Quale Show : Carlo Conti batte Solo : Continua il successo di Ascolti di Carlo Conti e di Tale e Quale: lo Show di Rai1 vince la prima serata con 4 milioni 350 mila spettatori e uno share del 20.75%. Su Canale 5 la prima puntata della seconda stagione della serie Solo con Marco Bocci ha ottenuto 2 milioni 507 mila spettatori con l’11.29%. Ascolti tv, prime time La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Italia 1 il film Viaggio nell’isola Misteriosa che ha ...

Ascolti tv - Non dirlo al mio capo 2 vince con 4.3 milioni di telespettatori : Non dirlo al mio capo 2, la fiction di Rai1 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, vince il prime time del 4 ottobre con 4 milioni 323mila telespettatori e uno share del 19.5%. Ascolti tv prime time La serata televisiva prevedeva anche su Canale5 il film in prima visione Kidnap che è stato seguito da 2 milioni 236mila telespettatori con il 10.28% di share. Su Rai2 la terza puntata della nuova edizione di Pechino Express – Avventura in ...

Ascolti tv - vince Vanessa. In calo Pechino Express - cresce X Factor : In leggero calo la fiction di Raiuno Non dirlo al mio capo che però vince la serata sfiorando il 20% di share con 4,3 milioni di spettatori. Perde colpi anche Pechino Express su Raidue che scende al 7,...

Ascolti Tv 2 ottobre : Temptation Island Vip vince ancora : Ascolti Tv ieri 2 ottobre: Temptation Island si conferma leader della prima serata Giunto alla terza puntata, Temptation Island Vip continua a regalare forti emozioni al pubblico di Canale 5. Anche ieri, infatti, la prima serata della rete ammiraglia Mediaset ha battuto i concorrenti confermandosi leader di Ascolti. Il programma televisivo è riuscito a portare […] L'articolo Ascolti Tv 2 ottobre: Temptation Island Vip vince ancora proviene ...

Ascolti tv - vince Che tempo che fa con 3.7 milioni di telespettatori : Che tempo che fa, su Rai1, si aggiudica la prima serata del 30 settembre con 3 milioni 780mila telespettatori e il 16.09% di share. Nel corso della puntata Loredana Bertè è stata protagonista di una rovinosa caduta. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la seconda stagione di Victoria ha raccolto 1 milione 651mila telespettatori con il 7.63% di share. Su La7 Non è l’Arena, con ospite in studio Asia Argento e il ministro del lavoro e ...

Ascolti tv - Non dirlo al mio capo 2 vince con 4.4 milioni di telespettatori : Ancora una volta la fiction trasmessa da Rai1 “Non dirlo al mio capo 2“, con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, ha dominato la prima serata con 4.484.000 telespettatori e uno share del 21,2%. Ascolti tv prime time Su Canale 5, il film The Finest Hours – L’Ultima Tempesta ha raccolto davanti al video 1.516.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Rai2 la seconda puntata della nuova edizione di “Pechino Express ...