Mercati - ora come difendere i risparmi? : Se fosse soltanto l'Italia lo spettro dei Mercati, non sarebbe un grande male, in fondo. Ma in un contesto di incertezza globale, con la guerra Usa-Cina, l'impennata del dollaro che minaccia di ...

L'Europa - i Mercati e lo spread. Non è ancora detta l'ultima. Parla Garonna : Ma non Paolo Garonna , docente di economia politica alla Luiss che non ci sta a buttare tutto a mare prima del tempo. Gli errori si fanno e si pagano, ma da qui a Parlare di tracollo, ce ne vuole. ...

Pomodori e caporalato : Coldiretti anche se direttamente interessata si chiama fuori e accusa ai superMercati. L'analisi della situazione : ... senza alcuna possibilità di essere smentiti, che il prezzo del pomodoro pagato dalle aziende italiane di trasformazione, in particolare del Bacino Centro Sud, agli agricoltori è il più alto al mondo,...

Flora Canto - la compagna di Enrico Brignano/ Lo caccia fuori casa? No - un semplice trasloco per un Mercatino : Flora Canto e Enrico Brignani sono stati pizzicati tra numerosi scatoloni davanti un hotel di Roma. Aria di crisi? No, lui l'aiuta ad allestire un mercatino di abiti usati(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 12:26:00 GMT)

"Venerdì nero? Eccesso di vendite Ora i Mercati aspettano Tria" : IL GESTORE ANALIZZA LA GIORNATA SUI mercati/ "A caldo Piazza Affari è stata vittima di un Eccesso di vendite o di svendite per una questione di panico da notizia. Durante il weekend, poi, gli investitori sono stati rassicurati dalle dichiarazioni di alcune figure del governo giudicate sotiricamente attendibili come Tria e Savona, scansando il timore di un disastro imminente e oggi hanno chiuso le loro posizioni Segui su ...

"Ci mangeremo lo spread a colazione" o saranno i Mercati a divorare l'Italia? Il nostro futuro economico secondo gli esperti : Ma chi c'è dietro "i mercati"? Chi analizza e decide come saremo trattati dall'economia mondiale? Il quotidiano La Stampa è andato a chiederlo ai diretti interessati. "Credete alle congiure invece ...

I Mercati bocciano il Def : Piazza Affari affonda E ora lo spread fa paura : Trentadue punti base di spread in un giorno - con un picco di oltre 45 - sono il benvenuto dei mercati alla nota di aggiornamento del Def uscita giovedì dal Consiglio dei ministri. ...

I Mercati bocciano il Def : Piazza Affari affonda E ora lo spread fa paura : A deludere, si spiega dalle sale operative, non è tanto il numero in sé quanto la credibilità del ministro dell'Economia Giovanni Tria e del governo nel suo complesso, dopo che nei giorni scorsi è ...

Esultano Di Maio e Salvini. Ora il def sotto esame dei Mercati e Bruxelles. Un piano di investimenti da 15 miliardi : 'E' una manovra meditata, ragionevole e coraggiosa' ha scritto il premier Conte. Esultano i Cinquestelle che scendono in piazza con il vicepremier Di Maio . PerSsalvini e' 'la rivoluzione del ...

Spread - la minaccia dei Mercati : se si sfora il 2% sarà una 'catastrofe' per l'Italia : Si prevede una vera e propria 'catastrofe' se il rapporto deficit-pil dovesse sfiorare il 3 per cento . A tracciare questo scenario nerissimo per il nostro Paese è Luigi Belluti , presidente di Assiom ...

La minaccia dei Mercati : se si sfora il 2% sarà la fine : I banchieri lanciano l'allarme: per tranquillizzare i mercati non basta 'non sforare' e neppure 'sfiorare' in manovra il tetto limite del rapporto deficit-Pil 3%, come da regolamentazione dell'...

Agroalimentare - Coldiretti : la mafia fa affari per 21 - 8 miliardi dai Mercati ai ristoranti : Dai mercati ai supermercati fino ai ristoranti, il volume d’affari delle agromafie è salito a 21,8 miliardi di euro con un balzo del 30% nel 2017 con attività che riguardano l’intera filiera del cibo. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’operazione del comando provinciale dei carabinieri di Latina che ha disarticolato un gruppo criminale che esercitava un potere intimidatorio di tipo mafioso al fine di monopolizzare i trasporti da ...

Conte prova a rassicurare i Mercati : 'non siamo una banda di scriteriati - la manovra sarà coraggiosa ma attenta anche ai numeri' : Il premier Conte prova a rassicurare sia gli imprenditori italiani che i mercati internazionali. E ha ribadito: 'siamo per una gestione efficiente delle risorse pubbliche' -