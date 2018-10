Matteo Salvini | Emmanuel Macron non la prende bene Piovono insulti | ' Lui e La Pen in

Matteo Salvini - l'avvertimento di Maria Stella Gelmini : 'Così si sta suicidando' : Aggiunge anche che 'Salvini rischia di pagare un prezzo altissimo se continua a seguire Di Maio in questa politica suicida per il Paese'.

Che Tempo che Fa - Matteo Salvini : “Non lo guardo e non ci andrò per coerenza. Non è corretto che ci siano certi stipendi” : ‘Che Tempo che fa‘ “non lo guardo, sono sicuro che i prossimi vertici Rai sapranno valorizzare risorse interne dimenticate negli anni perché non avevano cugini, cognati, parenti”. A dirlo è il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, che dai microfoni di Rtl 102.5 ha attaccato il conduttore del programma in onda la domenica sera su Rai 1, con cui è in polemica da Tempo. “Fabio Fazio mi ha invitato ...

Riace - video con esponente della 'Ndrangheta : la gaffe di Matteo Salvini contro il sindaco- VIDEO : Nel 2011, però, lo stesso Piero Domenico Zucco era stato arrestato con l'accusa di essere un prestanome del clan Ruga-Metastasio , tristemente famoso per la sua appartenenza al mondo della '...

Matteo Salvini contro Fabio Fazio/ “Ha uno stipendio troppo alto - non vado a Che tempo che fa” : Matteo Salvini contro Fabio Fazio: “Ha uno stipendio troppo alto, non vado a Che tempo che fa”. Nuovo attacco del ministro dell'Interno e leader della lega al conduttore(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:35:00 GMT)

Matteo Salvini - spread alle stelle : 'La manina di George Soros - come quando 25 anni fa...' : Dopo la bocciatura della manovra del governo gialloverde da parte della Commissione Ue, che ha sollevato forti dubbi sulle misure e il loro impatto economico, alla riapertura dei mercati di lunedì si ...

Matteo Salvini e Marine Le Pen - il patto delle Botteghe Oscure : "Questo non è un incontro elettorale. È da tempo che stiamo lavorando ad un progetto per l'Europa dei prossimi trent'anni", dice Matteo Salvini, raggiante di fianco a Marine Le Pen nella sede dell'Ugl a Roma. Siamo in via delle Botteghe Oscure, proprio di fronte al palazzo che fu sede del Pci. Quello di oggi non sarà un incontro elettorale, ma di certo è un patto che punta a rifondare l'Ue o a sfondarla, passaggio che ...

Matteo Salvini contro Silvio Berlusconi : 'Curiose lezioni da Forza Italia - ha governato con il Pd e Renzi' : Nuove tensioni tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Intervistato da Rtl 102.5 , il leghista ministro degli Interni ha polemizzato con Forza Italia : 'Sono curiose le lezioni su come si governa da ...

"Saldo e straccio" per debiti fino a 500 mila euro. Matteo Salvini promette un super-condono : Prima un tweet, poi un'intervista per chiarire che la pace fiscale non è una semplice rottamazione delle cartelle, ma un intervento "saldo e straccio" per debiti fino a 500 mila euro con l'Erario. In altre parole, un condono fiscale di grande portata. "#PaceFiscale non sarà una rottamazione. Provvedimento è per chi ha fatto dichiarazione dei redditi, ma non è riuscito a pagare. Lo Stato incassa quello che non avrebbe ...

Spread alle stelle dopo la bocciatura della manovra. Matteo Salvini - il bruttissimo sospetto : Matteo Salvini ha un bruttissimo sospetto. Che ci sia una sorta di complotto contro l'Italia. 'Spero che tutti, a partire dalle agenzie di rating internazionali, le stesse per cui prima di Lehman ...

Laura Boldrini contro Matteo Salvini : 'Dopo porti e aeroporti ci chiuderà tutti in casa' : Laura Boldrini non perde occasione per attaccare Matteo Salvini. E ora lo fa su Twitter dopo aver sentito le parole del ministro dell'Interno in risposta alla Germania. "Prima chiude i porti, poi adesso gli aereoporti (che si scrive aeroporti, ndr)", sbotta la ex presidente della Camera. "E poi, che farà, ci chiuderà tutti dentro casa isolandoci dal mondo?". "L'unica cosa che Salvini farebbe bene a chiudere", conclude la Boldrini, "sono i suoi ...

Anna Maria Bernini : 'Servirebbe la flat tax ma Matteo Salvini ci ha rinunciato' : Punta il dito non solo contro i Cinque stelle l a capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini ma anche contro Matteo Salvini : 'Attacchiamo i grillini perché ci chiamiamo Forza Italia e ...

Matteo Salvini - guerra totale alla Germania : 'Voli charter con gli immigrati? Chiudo gli aeroporti' : La Germania minaccia di scaricare in Italia migliaia di immigrati ? alla minaccia risponde, con forza, Matteo Salvini : 'Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di ...

Dopo i porti gli aeroporti. Matteo Salvini : "La Germania vuole scaricare qui i suoi immigrati? Non ci saranno aeroporti disponibili" : "Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c'è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso i porti". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Lello Arena - vergogna in diretta su La7 : 'Str... - vaffan.... - taci'. Raffica di insulti a Matteo Salvini : Tra chi si schiera contro Matteo Salvini , ecco il comico Lello Arena . L'attacco piove durante Propaganda Live su La7, dove Arena - imbeccato da Diego Bianchi - si lancia in un'invettiva contro il ...