Ascolti tv 6 ottobre | Tú sí que vales vince ancora contro Ulisse

Ascolti TV | Sabato 6 ottobre 2018. Boom Tú sí que vales (29%) - cala Ulisse (17.4%). I Topi 7.9%. Dati settimana : La7 batte Rete4 : Iva Zanicchi a Tu si que vales Su Rai1 – dalle 21.28 alle 23.50 – il secondo appuntamento con Ulisse di Alberto Angela ha conquistato 3.487.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.11 alle 0.41 – la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.232.000 spettatori pari al 29% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.050.000 spettatori pari al 4.8% di share mentre NCIS New ...

Ascolti tv pomeriggio - 6 ottobre 2018 : chi ha vinto fra Italia Sì e Verissimo? : Chi ha vinto, secondo gli Ascolti tv del pomeriggio del 6 ottobre 2018, fra Italia Sì di Marco Liorni, e Verissimo, di Silvia Toffanin? Come è andata l’eterna sfida fra Rai 1 e Canale 5? Ecco i dati riguardanti il pomeriggio di ieri, ma anche quelli riguardanti l’andamento delle scorse settimane per comprendere meglio come le due trasmissioni si stiano comportando. Oltre a ciò ecco anche i temi e gli ospiti presenti in ...

Ascolti tv ieri - Ulisse vs Tu si que vales | Dati Auditel 6 ottobre 2018 : Prima vittoria per Canale 5 per quanto riguarda i Dati Auditel nella prima settimana di sfida di sabato scorso. Cosa sarà successo, secondo gli Ascolti tv di ieri, sabato 6 ottobre 2018, nel secondo sabato di competizione a colpi di share fra Alberto Angela, conduttore di Ulisse il piacere della scoperta e Tu si que vales con Maria De Filippi, Belen Rodriguez, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Iva Zanicchi? Quanti telespettatori si sono ...

Solo 2 fa flop di Ascolti ma rimane al venerdì : il ritorno di Bruno cambierà tutto? Anticipazioni 12 ottobre : Solo 2 fa flop di ascolti. La prima puntata della fiction di Canale 5 non è riuscita a vincere la serata ma nemmeno ad andare oltre all'11% lo stesso risultato di altri programmi e de Il Segreto, adesso in onda su Rete 4 per la sua versione prime time. Marco Bocci non è riuscito nel miracolo e nel permettere a Mediaset di tornare sulla cresta dell'onda con una fiction e in molti adesso temono per il destino di Solo 2. I vertici della rete non ...

Ascolti tv venerdì 5 ottobre : Tale e quale show batte Solo 2 : Ascolti tv 5 ottobre: il varietà Tale e quale show batte la serie televisiva Solo Si trattava di un testa a testa impegnativo, quello tra Tale e quale show e Solo. Ma ieri, venerdì 5 ottobre, il varietà di Rai 1 ha avuto la meglio, confermandosi il programma più visto della serata con 4.350.000 spettatori pari […] L'articolo Ascolti tv venerdì 5 ottobre: Tale e quale show batte Solo 2 proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Venerdì 5 ottobre 2018. Tale e Quale Show 20.8% - male Solo (11.3%). Pomeriggio Cinque (18.8%-18.2%-14.9%) stacca Vita in Diretta (14.3%) : Carlo Conti e Guendalina Tavassi (che imita Cher) Nella serata di ieri, su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 4.350.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Solo ha raccolto davanti al video 2.507.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 875.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Viaggio nell’Isola Misteriosa ha intrattenuto 1.481.000 spettatori (6.3%). ...

Ascolti tv pomeriggio - 5 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Ultima sfida della settimana per Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 5 ottobre 2018? Cosa è successo nella trasmissione di Caterina Balivo in onda su Rai 1, i quella di Bianca Guaccero in onda su Rai 2 e in quella di Maria De Filippi in onda su Canale 5? Ecco temi trattati, ospiti presenti in studio e dati Auditel. Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne: temi e ospiti Puntata ricca di ...

