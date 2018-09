Tumore del polmone | durvalumab è la prima immunoterapia che dimostra un beneficio

Elena Santarelli news sul Tumore del figlio e l’annuncio : “Non mostrerò più i miei bambini su Instagram” : Come sta il figlio di Elena Santarelli e perché la showgirl ha deciso di non pubblicare più foto dei bambini su Instagram Elena Santarelli è tornata a parlare del tumore del figlio Giacomo. Come accennato già su Instagram, la showgirl ha ribadito al settimanale F che la malattia non è stata ancora sconfitta del tutto. “La […] L'articolo Elena Santarelli news sul tumore del figlio e l’annuncio: “Non mostrerò più i miei bambini ...

Cancro - diagnosi precoce del Tumore ai polmoni/ Tac spirale conviene anche economicamente : La Tac spirale in uso da alcuni anni negli Stati Uniti dimostra tutta la sua importanza per scoprire i tumori al primo stadio e che dunque possono essere guariti ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 12:28:00 GMT)

Lo operano di Tumore al cervello da sveglio a Livorno : "Durante l'intervento ci parlava delle figlie e delle sue partite a tennis" : Si chiama awake surgery e si tratta della neurochirurgia da svegli. A Livorno un paziente è stato sottoposto a questa delicata operazione per 6 ore, ma non solo, mentre i medici incidevano parte del cervello dell'uomo lui conversava con l'equipe. Lo racconta il Tirreno:Mentre il neurochirurgo, dopo aver aperto il cranio, asportava la lesione tumorale da un'area del cervello distante pochi millimetri dai centri di controllo del linguaggio, ...

Nadia Toffa pubblica un libro sulla sua malattia. Facci : “Spettacolarizzazione del Tumore”. Ma lei risponde su Twitter : “Non si disturbi a dire la sua” : Nadia Toffa ha annunciato sui social l’arrivo in libreria di “Fiorire d’inverno”, un modo per raccontare i mesi più difficili della sua vita dopo la malattia scoperta per caso lo scorso 2 dicembre. “In questo libro vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il cancro, in un dono, un’occasione, una opportunità. A come riuscire a fiorire d’inverno cioè nel periodo più difficile ...

Chirurgia - Terni : asportato delicato Tumore cerebrale in area nobile con monitoraggio intraoperatorio : Nei giorni scorsi l’equipe di neuroChirurgia guidata da Carlo Conti, in collaborazione con il servizio di neurofisiopatologia diretto da Domenico Frondizi, ha effettuato per la prima volta all’ospedale di Terni un delicatissimo intervento di asportazione di un tumore cerebrale in area eloquente o nobile (in cui ogni minima lesione comporterebbe un danno neurologico permanente) mediante monitoraggio corticale intraoperatorio. Si tratta di ...

Tumore del fegato : Ipsen riceve parere positivo dal CHMP per cabozantinib come monoterapia : Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) ha annunciato oggi che il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP), il comitato scientifico dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), ha espresso parere positivo per cabozantinib come monoterapia per il trattamento del carcinoma epatocellulare (HCC) negli adulti precedentemente trattati con sorafenib. Il parere favorevole del CHMP sarà ora esaminato dalla Commissione Europea (CE), che ha ...

Tumore della cavità nasale - una malattia rara che si riconosce così : L’estate è ormai finita e, con l’arrivo della stagione fredda, iniziano anche i primi raffreddori, le prime febbri, le prime influenze. Ti è capitato per esempio di avere il naso chiuso e la congestione non passa? Sappi che potrebbe trattarsi anche di qualcosa di più grave. Per esempio di Tumore della cavità nasale. La cavità nasale è uno spazio che si estende dal naso, si apre al di sopra del palato e arriva fino al punto di contatto tra la ...

Tumore del polmone : ok dell’Europa alla combinazione di pembrolizumab e chemioterapia in prima linea : La Commissione Europea ha approvato pembrolizumab, terapia anti-PD-1, in combinazione con chemioterapia a base di pemetrexed e platino per il trattamento in prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico non squamoso in pazienti adulti con Tumore in assenza di mutazioni di EGFR o traslocazione di ALK. L’approvazione, la prima in Europa per una terapia anti-PD-1 in combinazione con chemioterapia, è basata sui dati ...

Tumore al seno : gli screening non riducono la mortalità - è merito delle terapie : Secondo una ricerca pubblicata sull’International Journal of Cancer, condotta su donne norvegesi tra i 30 e 89 anni di età, colpite da cancro al seno tra il 1987 e il 2010, il merito del minor numero di vittime del Tumore non sarebbe degli esami di screening, ma delle terapie che sono migliorate. Lo studio ha messo a confronto il numero di morti prima e dopo l’introduzione dei programmi di screening: è emerso che il calo della ...

“Il Tumore mi aveva ridotto così”. Valentina Vignali - la foto choc della malattia : Sono passati cinque anni da quel giorno in cui la sua vita è cambiata per sempre. Cinque anni dall’intervento chirurgico dopo la malattia che l’ha colpita. Un male di cui Valentina Vignali non si è mai vergogna e che anzi ha affrontato con coraggio al punto condivide su Instagram, dove ha 1.8 milioni di follower, una foto di quei giorni certo diversa da tutte quelle conosciute sino ad oggi dell’ex cestista e web influencer. La foto del ...

Con ironia e con amore - Petacchi e la moglie raccontano l’inizio della lotta contro il Tumore : “io ero abituato a vincere!” : Alessandro Petacchi e Anna Chiara svelano l’inizio della lotta contro un brutto male della moglie dell’ex ciclista Arriva dai social una storia triste, ma al tempo stesso forte e coraggiosa, che coinvolge un ex ciclista, che ha regalato forti emozioni ad altissimi livelli a tutti i tifosi italiano. Stiamo parlando di Alessandro Petacchi, in particolar modo di sua moglie Anna Chiara, che ha iniziato la sua lotta contro un brutto ...

A Torino è stato rimosso un Tumore al fegato senza aprire l'addome della paziente : La Chirurgia generale ed oncologica dell'ospedale Mauriziano di Torino ha vinto il primo premio mondiale per il miglior intervento chirurgico epatico presentato come video. Il riconoscimento all'equipe diretta dal dottor Alessandro Ferrero, al 13/o Congresso mondiale dell'IHPBA (Associazione Internazionale di Chirurgia Epatobilio-pancreatica), a Ginevra. Il caso proposto era relativo a una paziente di 77 anni con numerose metastasi epatiche da ...

Olivia Newton-John - il dramma della star di Grease : “Il Tumore è tornato” : Olivia Newton-John, la star di Grease annuncia il suo dramma: “Il tumore è tornato per la terza volta” Olivia Newton-John si ritrova a combattere il tumore per la terza volta. Tra qualche giorno, ovvero il 26 settembre, l’interprete di Sandy nel noto musical Grease compirà 70 anni. L’attrice non ha alcuna intenzione di arrendersi alla […] L'articolo Olivia Newton-John, il dramma della star di Grease: “Il ...

Jennie muore di Tumore all’utero il giorno del suo matrimonio : aveva 5 figli : Lo scorso luglio, i medici avevano detto a Jennie che non le restava molto. Così la 32enne scozzese ha deciso che avrebbe voluto realizzare il suo ultimo sogno: sposare il suo Francis. Il matrimonio era in programma sabato scorso, purtroppo la donna è morta quella mattina.Continua a leggere