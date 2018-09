ilfattoquotidiano

: Recensione iPhone XS: Apple ha realizzato un gioiello, ma a che prezzo! - erregi69 : Recensione iPhone XS: Apple ha realizzato un gioiello, ma a che prezzo! - Cascavel47 : Recensione iPhone XS: Apple ha realizzato un gioiello, ma a che prezzo! - ZottiAnnalisa : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 26 settembre 2018)XS non tradisce le aspettative. Lo stiamo utilizzando da un po’ di giorni come smartphone principale, ed è certamente il degno erede diX. In Italia, per acquistarlo, si parte da 1.189 euro, ma si può arrivare anche a 1.589 euro (versione da 512 Gigabyte di memoria). Tanti, forse troppi considerando le alternative proposte oggi dal mercato. È un prezzo però decisamente più giustificato rispetto al suo predecessore, perché l’azienda di Cupertino è intervenuta su tutto quello che si poteva migliorare. Ci si ritrova dunque tra le mani uno smartphone più veloce, con un comparto fotografico che ha compiuto l’ennesimo passo in avanti e un sistema operativo (iOS 12) ormai nel pieno della sua maturità.potrebbe comunque limare ancora qualche piccolo dettaglio, come del resto avviene sempre per i dispositivi in questa fascia di prezzo, che – anche nel ...