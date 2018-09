laragnatelanews

: Allergie: 1 italiano su 4 ne soffre, ma la metà non riceve cure adeguate - laragnatelanews : Allergie: 1 italiano su 4 ne soffre, ma la metà non riceve cure adeguate - evyna : Allergie: 1 italiano su 4 ne soffre, ma la metà non riceve cure adeguate - AismeOnlus : RT @benessereblogit: Allergie, ne soffre 1 italiano su 4: il 50% non riceve diagnosi o cure adeguate -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Esistono patologie mediche che affliggono milioni di persone ma che, per una scarsa informazione, vengono troppo spesso sottovalutati, generando conseguenze che possono ripercuotersi innanzitutto sulla salute delle persone. Un esempio di quanto appena descritto sono le patologie allergiche, troppo spesso associate erroneamente solo a semplici raffreddori o problemi stagionali passeggeri. In realtà il tema appare molto più complesso come emerso dall’incontro organizzato a Roma dall’Aaiito, Associazione Allergologi ed Immunologi italiani territoriali ed ospedalieri, a partire dal dato più importante che dimostra l’effettiva diffusione dellenel nostro paese. Sono circa 1 su 4 gli italiani affetti da qualche patologia allergica. L’obiettivo di Aaiito è quello di porre l’attenzione su quello che appare un problema di salute pubblica molto più diffuso ...