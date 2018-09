Peugeot - Nel 2019 le 3008 e 508 ibride plug-in

quattroruote

De Tommaso trionfa nel CIR Junior: 'Titolo meritato, ringrazio Peugeot per la grande opportunità'. Per il secondo anno consecutivo, l'alfiere Angelo Guzzetta (Peugeot 106 Rally) fa man bassa di coppe nella serie.

(Di lunedì 24 settembre 2018) La transizione elettrica del gruppo PSA è iniziata già da tempo ma ilsarà un vero e proprio anno di svolta. Nei prossimi mesi, infatti, i vari marchi del colosso francese lanceranno le prime motorizzazioni hybrid, dando il via a un processo d'elettrificazione che porterà all'introduzione di 15 modelli a batteria, sette dei quali saranno degli elettrici puri. I restanti otto saranno degli ibridi-in e sfrutteranno dei powertrain comuni che, a seconda delle versioni, saranno a trazione anteriore, come nel caso della 508 Hybrid, o integrale, come laHybrid4 che arriverà sul mercato nell'autunno del prossimo anno.Fino a 300 CV con due motori elettrici. Entrambe le versioni si baseranno sul quattro cilindri 1.6 PureTech abbinato a un cambio automatico a otto rapporti e-Eat8 appositamente sviluppato per applicazioni: il convertitore di coppia ha lasciato posto a una ...