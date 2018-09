Napoli | vittoria capolavoro Il Toro sparisce subito

Napoli - nel 1966 una bella vittoria europea firmata Cané-Sivori-Bianchi : Ricordiamo il 3-1 al Wiener Sport-Club nel ritorno dei sedicesimi di finale della Coppa delle Fiere 1966/67 . Questa fu la formazione schierata da Bruno Pesaola : Cuman; Nardin, Girardo; Stenti, ...

Champions. Vittoria Inter - solo un pari per il Napoli : Buona la prima per l’Inter in Champions. La squadra di Spalletti batte Tottenham 2-1 in una partita della prima giornata

L’Inter torna in Champions dopo 6 anni - inizio in salita con il Tottenham : su Sisal Matchpoint gara incerta. Buona la prima per il Napoli - vittoria a 1.43 con la Stella Rossa : dopo 6 anni, L’Inter torna a calcare il palcoscenico della Champions League. Un ritorno che si preannuncia complicato, sia per l’attuale condizione dei nerazzurri – una sola vittoria in campionato in 4 giornate – che per il girone di ferro che gli è capitato in sorte. Gli uomini di Spalletti infatti, dovranno vedersela nel Gruppo B con il Tottenham, il Barcellona di Messi e il Psv campione d’Olanda. Si comincia subito in salita ...

Varriale : 'Vittoria importantissima del Napoli. Insigne - gol contro le critiche' : Enrico Varriale, giornalista Rai Sport, ha pubblicato un tweet dopo la vittoria del Napoli sulla Fiorentina. Vittoria sofferta e importantissima per @sscnapoli contro una coriacea @acffiorentina .Decide @Lor_Insigne , schierato come ...

Riscatto Napoli - vittoria con la Fiorentina a 1.62. Ronaldo - arriva il primo gol : a 1.40 la rete al Sassuolo. Su Sisal Matchpoint si punta anche su come segnerà CR7 : Torna la serie A dopo la pausa per la Nazionale e, ad aprire la quarta giornata, ci pensano Inter e Parma. I nerazzurri puntano alla prima vittoria stagionale a San Siro, dopo aver ottenuto i primi 3 punti contro il Bologna solo nella terza giornata. Una partenza poco convincente quella degli uomini di Spalletti, che però sono nettamente favoriti nel match con i gialloblù, fermi a un punto in classifica. Gli esperti di Sisal Matchpoint ...

Ferrero e lo sfottò a De Laurentiis dopo la vittoria della Sampdoria sul Napoli : De Laurentiis e Ferrero sono amici, ma oggi dato lo scontro tra Napoli e Sampdoria sono stati rivali per una notte “Godo molto, vorrei vedere la faccia di Aurelio che ha una grande squadra, un grande Napoli, mi piacerebbe vedere la sua faccia adesso. Sono molto contento perché vi sbagliate nei vostri pronostici, per fortuna che sbagliate quando ci sono io”. Il solito Massimo Ferrero, ha punzecchiato De Laurentiis parlando alla ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Napoli-Milan 3-2 - vittoria in rimonta dei partenopei. Mertens e Zielinski fanno impazzire il San Paolo : Seconda giornata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019 e seconda vittoria in rimonta per il Napoli di Carlo Ancelotti contro il Milan di Rino Gattuso. Al San Paolo una partita bellissima che vede i rossoneri andare in vantaggio di due gol grazie alle realizzazioni di Giacomo Bonaventura al 15′ e di Davide Calabria al 49′. Ci hanno pensato allora una doppietta di Piotr Zielinski (53′, 67′) e una rete del ...

Quote Napoli-Milan : azzurri nettamente favoriti - la vittoria dei rossoneri pagata 5 volte la posta : Questa sera andrà in scena quello che può essere considerato il big match della seconda giornata di Serie A. Allo stadio San Paolo, si sfideranno Napoli e Milan. Mentre per i partenopei non si tratterà dell’esordio in campionato, lo stesso non si può dire per i rossoneri, che dopo il rinvio del match contro il Genoa faranno il loro esordio proprio contro la squadra allenata dal grande ex Carlo Ancelotti. Serie A, Quote esito ...

Napoli - coltellate a piazza Vittoria : dietro l'agguato conflitti familiari : Ai medici e agli agenti nel pronto soccorso ha raccontato un cumulo di fandonie. Bugie che si sono dissolte nel giro di poche ore, quelle bastate agli investigatori per arrivare alla verità....

Napoli - piazza Vittoria : due coltellate per rapinare lo scooter : Sulla carta è considerato tra i luoghi meglio presidiati di Napoli, se non addirittura il più controllato. Il tratto di lungomare che da via Partenope si snoda fino a piazza Vittoria resta infatti una ...

Napoli - tutto l'orgoglio di Hamsik : 'Ancora una vittoria del gruppo' : La prima nel nuovo ruolo è andata bene per Marek Hamsik, regista di un Napoli che sbanca ancora l'Olimpico e porta a casa tre punti importantissimi battendo la Lazio. 'Abbiamo fatto una grande partita,...

Sangue sulla movida di Napoli : uomo accoltellato a piazza Vittoria : Un uomo di 54 anni è stato ferito con una coltellata a Napoli ieri sera nella centrale piazza Vittoria, nella zona del Lungomare. Secondo quanto ha riferito alla polizia mentre si trovava in...

Vittoria Napoli - Ancelotti : “dobbiamo crescere” : ”Ho molta emozione per il ritorno in Italia e ancora più emozione ne ho avuta per come abbiamo cominciato la partita. Poi l’abbiamo condotta bene nonostante la sofferenza finale”. Carlo Ancelotti legge così Lazio-Napoli, partita che il suo ritorno in Italia. ”L’inizio è stato troppo lento – aggiunge Ancelotti ai microfoni di Dazn – ma sono problemi di inizio stagione, certamente dobbiamo crescere e ...

Lazio-Napoli 1-2. Ancelotti - ritorno con vittoria in trasferta : Trova subito il sorriso Carlo Ancelotti , al suo ritorno su una panchina del campionato italiano di Serie A : il suo Napoli ha infatti espugnato l'Olimpico nel posticipo del sabato sera, battendo la ...