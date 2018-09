Due morti nell’Archivio di Stato di Arezzo | la nostra memoria è al sicuro?

Fuga di argon - gas silenzioso : Due morti soffocati : Sono morti senza neanche poter gridare perché in un attimo gli è mancato il respiro: colpa dell'argon, un gas che brucia l'ossigeno e per questo è utilizzato in alcuni impianti antincendio perché ...

Arezzo - fuga di gas nei locali dell’archivio di Stato : Due morti e un intossicato. Palazzo evacuato : Due persone sono morte e una terza è rimasta intossicata e si è salvata grazie all’intervento del 118 a causa di una fuga di gas in uno dei locali dell’archivio di Stato di Arezzo. L’allarme è scattato intorno alle 8.00 nella sede dell’archivio in piazza del Commissario, proprio mentre i dipendenti stavano entrando a lavoro. Sul posto, dopo i soccorritori del 118, sono intervenuti anche polizia, carabinieri, vigili urbani ...