Uragano Florence | Trump atteso in Carolina del Nord

Basket - Michael Jordan campione di solidarietà : maxi-donazione per le regioni colpite dall’ Uragano Florence : Michael Jordan campione dentro e fuori dal campo, l’ex stella dei Bulls ha donato due milioni di dollari alle regioni colpite dall’uragano “ Florence ” Il leggendario ex giocatore di Basket Michael Jordan donerà due milioni di dollari alle regioni colpite dall’uragano “ Florence ”. I Charlotte Hornets, squadra di proprietà di Jordan , hanno annunciato i piani martedì: un milione andrà alla Croce Rossa ...

Uragano Florence - 32 morti : un “enorme disastro - una tempesta epica” che durerà ancora per giorni : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime dell’ Uragano Florence , declassato a tempesta tropicale, che si è abbattuto sulla Carolina del Nord e del Sud: le forze dell’ordine hanno reso noto che la 32ª vittima è morta per un tornado originatosi in Virginia, a Richmond, a seguito del passaggio delle tempesta che continua a spostarsi verso Nord provocando allagamenti e inondazioni. Wilmington, 118mila abitanti, nello stato della ...

Uragano Florence : volontari eroi salvano 6 cani che stavano per annegare chiusi in gabbia : I cani erano stati abbandonati dai proprietari, fuggiti dalla loro casa pochi giorni prima dell'arrivo dell' Uragano .Continua a leggere

Uragano Florence - sale a 14 il numero delle vittime negli USA : Un 23enne e’ annegato dopo un incidente stradale a bordo del suo pickup in South Carolina, portando a 14 il numero delle vittime di Florence, l’Uragano declassato a depressione tropicale. La vittima si chiamava Michael Dalton Prince, riferisce l’Abc. sale cosi’ a 4 il numero delle vittime in South Carolina, mentre altre 10 si registrano in North Carolina, dove agli automobilisti in transito dalla Virginia e’ stato ...