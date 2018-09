Serie A Spal | Viviani si allena a parte

Serie A Spal - programma personalizzato per Viviani : FERRARA - Agli ordini di Semplici i biancazzurri hanno affrontato la seduta pomeridiana d'allenamento in vista della sfida alla Fiorentina di sabato prossimo. La squadra ha alternato esercitazioni ...

La Spal sale al secondo posto in Serie A : Una grande Spal batte 2-0 l’Atalanta e sale al secondo posto in Serie A. Dopo la quarta giornata i ferraresi

Serie A - Spal-Atalanta 2-0 : doppietta dell'ex Petagna : FERRARA - La favola continua per la Spal , che dopo la salvezza da neopromossa ottenuta nella passata stagione ha indossato i panni della sorpresa nell'avvio di questo campionato: 2-0 all' Atalanta e ...

Serie A - Spal-Atalanta 2-0 : l'ex Petagna non mostra pietà e fa doppietta : FERRARA - Continua la favola della Spal , che dopo la salvezza da neopromossa ottenuta nella passata stagione ha indossato i panni della sorpresa nell'avvio di questo campionato: 2-0 all' Atalanta e ...

Posticipo Serie A : Spal-Atalanta 2-0 : 22.40 Prosegue lo splendido avvio di stagione della Spal che debutta nel nuovo stadio Mazza di Ferrara battendo 2-0 l'Atalanta. Per gli estensi è la terza vittoria Avvio forsennato di partita a ritmi al tissimi. Zapata pericoloso per gli ospiti, miracolo di Gollini su Petagna al 22'. La partita è molto divertente, anche se si va al riposo a reti bianche In apertura di ripresa la svolta,firmata dall'ex Petagna: al 50' tap-in dopo un colpo di ...

Serie A - Spal-Atalanta 2-0 : Petagna spietato - doppietta da ex : La serataccia di Ferrara certifica che l'Atalanta non ha ancora superato lo shock di Copenaghen. In casa della Spal è arrivata la seconda sconfitta consecutiva in campionato, un k.o. che brucia ancora ...