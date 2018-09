Nadal salta Pechino e Shanghai | a rischio la posizione numero 1 nel ranking

Infortunio Nadal – Diagnosi e tempi di recupero : lo spagnolo salta la Coppa Davis : Diagnosi e tempi di recupero dell’ Infortunio di Rafa Nadal : il tennista spagnolo è costretto a salta re l’impegno di Coppa Davis contro la Francia Epilogo triste quello di Rafa Nadal agli US Open. Il tennista spagnolo , tra i grandi favoriti per il successo finale nello Slam americano, è stato costretto a dare forfait al termine del secondo set della semifinale contro Juan Martin Del Potro. Secondo il giornalista Guillermo Salatino di Radio ...

Djokovic esalta Nadal - parole al miele per lo spagnolo : “Rafa è il più grande lottatore di questo sport - è forte su ogni superficie” : Novak Djokovic ha esaltato le qualità di Rafa Nadal, definendo il tennista spagnolo il più grande lottatore della storia del tennis Novak Djokovic e Rafa Nadal sono stati protagonisti, nelle semifinali di Wimbledon, di una delle sfide più belle dello Slam britannico e dell’intero ultimo anno. Divisa in due giorni, iniziata la notta di venerdì e conclusa nel pomeriggio di sabato, dopo oltre 5 ore di match Djokovic è riucito a piegare ...