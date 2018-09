Al Bano | furto nella tenuta di Cellino San Marco

Furto nelle tenute di Al Bano Carrisi : Uno spiacevole episodio ha colto di sorpresa il noto cantautore pugliese Al Bano Carrisi. Nella notte tra il 17 e il 18 settembre una banda di ladri ha fatto irruzione nelle sue tenute di Cellino San Marco in provincia di Brindisi. Per mettere a frutto il colpo, i malintenzionati sono passati dal muro di recinzione retrostante la piscina e la presenza nell'albergo di decine di ospiti non ha costituito per essi alcun deterrente.Sono stati rubati ...

Al Bano deve fare i conti con un altro furto nella sua tenuta a Cellino San Marco avvenuto proprio questa notte e che ha lasciato il cantante senza parole.

RuBano 14 mila euro a una turista indonesiana. Il filmato del furto in ascensore : Attende l'ascensore per andare dall'area binari al piano terra e dirigersi verso il proprio hotel. È indonesiana la turista/vittima con tanto di valigia al seguito con sopra appoggiata la propria borsa da passeggio. È in quest´ultima che decide di riporre nel proprio portafogli i 14.000 destinati allo shopping nella capitale della moda. Ma mai avrebbe pensato che quelle quattro cittadine bosniache l'avessero ...

Furto in casa di Nek : i ladri ruBano l'Harley Davidson : Appena una settimana fa Nek si era fatto immortalare sul bagnoasciuga a cavallo della sua Harley Davidson.La foto aveva fatto il pieno di "like" sui social. Quasi ventimila utenti gli avevano messo un cuoricino. Vuoi per la moto, vuoi per il soggetto in sé, Nek era piaciuto. "In relax con il mezzo da sbarco", scriveva il cantante che è un grande appassionato del mondo a due ruote. Ma ora è arrivata una piccola beffa. Dopo aver mostrato al mondo ...

Furto nella notte - ruBano Madonnina e la rimpiazzano con una bottiglia di vino : Il singolare episodio ha destato molto scalpore a Curtarolo, nel Padovano, dove in molti al mattino, passando nella zona, si sono trovati di fronte all'altarino profanato.Continua a leggere

Le gemelle di Come un gatto in tangenziale rubano profumi per 500 euro. Ultime notizie Roma: denunciate. Il negoziante le ha sorprese mentre si intascavano due flaconi di Creed