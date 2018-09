Negramaro | condizioni stazionarie ma gravi per Lele Spedicato Sangiorgi su Fb ' Resta qui

Cauto ottimismo sulle condizioni di Lele Spedicato dei Negramaro - parlano i medici : “Stazionario” : Le condizioni di Lele Spedicato dei Negramaro sono stazionarie. parlano i medici del Vito Fazzi di Lecce dopo il primo bollettino diramato nelle ore scorse, nel quale confermavano la prognosi riservata dell'artista ricoverato a seguito di un'emorragia cerebrale e tuttora paziente della terapia intensiva della struttura. Stando alle ultime rassicurazioni dei medici che lo tengono sotto controllo, le condizioni di Emanuele Spedicato sarebbero ...

Negramaro - condizioni stazionarie ma gravi per Lele Spedicato - Musica - Spettacoli : Sono stazionarie ma molto gravi le condizioni di Lele Spedicato, il chitarrista 37enne dei Negramaro che ieri è stato colto da un malore nella sua abitazione in Salento . Mentre si trovava in piscina ...

Lele dei Negramaro è stazionario. Filtra un po' di ottimismo sulle sue condizioni di salute : Sono 'stazionarie' le condizioni di Emanuele Spedicato, il 38enne chitarrista dei Negramaro ricoverato da ieri mattina in Rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per una emorragia cerebrale. I ...

Incidente chitarrista Negramaro - i medici : "Condizioni stazionarie" : Dopo ore di apprensione e tensione, arriva il primo bollettino medico sul chitarrista dei Negramaro ricoverato da ieri pomeriggio nell'ospedale di Lecce.Le condizioni di Lele Spedicato sembrano essere leggermente migliorate. Il chitarrista dei Negramaro resta in prognosi riservata, ma i medici parlano di un "pizzico di ottimismo". Per questo motivo, il 37enne è ancora ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con un'emorragia ...

Stazionarie ma gravi le condizioni del chitarrista dei Negramaro : Messaggi di affetto e in bocca al lupo sono arrivati anche da tanti personaggi del mondo dello spettacolo, dai Subsonica ai Marlene Kuntz, la salentina Emma Marrone e Giorgia, senza contare le ...

Negramaro - emorragia cerebrale per Lele Spedicato. I medici : «Condizioni stazionarie - un pizzico di ottimismo» : Primo bollettino medico sulle condizioni di Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro ricoverato per una emorragia cerebrale lunedì . Resta in prognosi riservata ma i medici parlano di un «pizzico ...

Lele Spedicato - condizioni stazionarie : il chitarrista dei Negramaro resta in Rianimazione : L'ufficio stampa della band ha diffuso il bollettino medico. Il quadro clinico non permette di sciogliere la prognosi

Apprensione per Emanuele Spedicato - chitarrista dei Negramaro : l’ultimo aggiornamento sulle sue condizioni di salute : Emanuele Spedicato, il 38enne chitarrista dei Negramaro è ricoverato da ieri mattina in Rianimazione all’ospedale Vito Fazzi di Lecce per una emorragia cerebrale. Le sue condizioni vengono definite al momento “stazionarie” dai medici che lo tengono continuamente sotto controllo: i parametri vitali del musicista sono “buoni“, e “l’assenza di peggioramenti” nella notte “induce a un pizzico di ...

Negramaro - Lele Spedicato come sta? Emorragia cerebrale - condizioni stazionarie/ Ultime notizie - ansia ematoma : Emanuele Spedicato, in Rianimazione chitarrista Negramaro. Malore a bordo piscina per il musicista, che ha colpito due volte la testa. Ultime notizie: "devastante Emorragia cerebrale"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 10:13:00 GMT)

Negramaro - restano gravi ma stazionarie le condizioni del chitarrista Lele Spedicato : L'emorragia cerebrale profonda ha indotto i medici a intervenire chirurgicamente per eseguire un drenaggio: il musicista era arrivato all'ospedale di Lecce già in coma

Negramaro : ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute del chitarrista Emanuele Spedicato : ecco le attuali condizioni di Emanuele Spedicato - Ancora gravi le condizioni di salute del chitarrista Emanuele Spedicato, un malore a bordo avrebbe colpito due volte la testa.-- Al momento il bollettino medico ha annunciato: prognosi riservata, queste le parole riportate dall’ equipe medica, risalenti al primo giorno di ricovero: “Il paziente è giunto in Pronto Soccorso questa mattina, trasportato da un’ambulanza del 118, dopo aver ...

Negramaro - il chitarrista Lele Spedicato in gravi condizioni - emorragia cerebrale : Il musicista, 38 anni, si è sentito male lunedì mattina. E' stato ricoverato per un'operazione d'urgenza: le sue condizioni sono gravi Ore di ansia per i Negramaro: il chitarrista della band, Emanuele “Lele” Spedicato è stato ricoverato lunedì mattina in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce in seguito a un’emorragia cerebrale. Il musicista, 38 anni, è in sala operatoria per un ...

Cos’è successo al chitarrista dei Negramaro? Spedicato in condizioni gravi - ricoverato d’urgenza a Lecce : Fan dei Negramaro in ansia: Spedicato colto da un malore, ricoverato d’urgenza in ospedale a Lecce Fan dei Negramaro col fiato sospeso per il chitarrista della band, Lele Spedicato, ricoverato d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava nel giardino della sua abitazione. Sembra si tratti di un’emorragia cerebrale, a causa della quale il chitarrista 38enne è ...

“È in gravi condizioni!”. Paura per i Negramaro : proprio ora che aspetta un figlio. Portato d’urgenza in ospedale : Giuliano Sangiorgi, il carismatico cantante dei Negramaro, si appresta a diventare papà per la prima volta. Ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso il profilo social ufficiale della band, condividendo uno scatto che lo ritrae con il libro Niente panico! Come sopravvivere alla paternità di Pietro Cossa, la scritta “Scegliamo il nome?” e l’hashtag #ilyegiuly. A darne l’annuncio nei mesi scorsi proprio la coppia. Giuliano, inoltre, nelle ...