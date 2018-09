Caso Regeni - Fico al Cairo : “Si vada a processo in tempi rapidi. Le parole non bastano più” : Il presidente della Camera Roberto Fico ha incontrato al Cairo il Capo dello Stato Abdel Fattah Al Sisi per ribadire la necessità di iniziare un processo per il Caso Giulio Regeni. "Ho appena finito l’incontro con il presidente egiziano e c'è stato solo un punto all’ordine del giorno: la questione di Regeni".Continua a leggere

Caso Regeni - Fico in Egitto : "Adesso servono i fatti" : 17 settembre 2018 - Il Presidente della Camera Roberto Fico ha ribadito al Presidente dell'Egitto Abdel Fattah Al-Sisi che l'Italia ha bisogno di risposte sul Caso di Giulio Regeni. Lo ha confermato lo stesso Fico a margine dell'incontro, spiegando che la questione Regeni è stata l'unica al centro del faccia a faccia avuto questa mattina al Cairo.Ho detto al Presidente Al-Sisi che siamo ad un punto fermo, di stallo. Spero che ci siano ...

Regeni - Fico : "Auspico un vero processo" : 12.58 "Spero ci siano soluzioni immediate e che inizi un vero processo" sull'uccisione di Giulio Regeni,ha detto il presidente della Camera Fico, in visita in Egitto per il caso del giovane ricercatore italiano. Dopo l'incontro con il presidente al Sisi, "la garanzia sono i fatti, non le parole",afferma Fico."La procura di Roma sta facendo un lavoro eccezionale,ha consegnato il fascicolo mesi fa al Cairo"."Ho ricordato al presidente che Regeni ...

Fico vede Al-Sisi : vogliamo verità su Regeni - non arretreremo : Roma, 17 set., askanews, - Nell'incontro tra il presidente della Camera Roberto Fico e il presidente egiziano Al-Sisi 'c'è stato un solo un punto all'ordine del giorno, la questione di Giulio Regeni', ...

Regeni - Fico in Egitto da Al Sisi «È stallo - senza passi avanti rapporti tesi e complicati» : Il presidente della Camera dopo un incontro a porte chiuse con il presidente egiziano. «Si vada a processo in tempi rapidi, altrimenti rapporti tesi e complicati»

Regeni - Fico vede Al Sisi : «È stallo - senza passi avanti rapporti tesi e complicati» : Il presidente della Camera dopo un incontro a porte chiuse con il presidente egiziano. «Si vada a processo in tempi rapidi, altrimenti rapporti tesi e complicati»

Regeni - Fico ad Al Sisi 'Rapporti tesi finchè non scopriremo la verità' : 'I rapporti con l'Egitto resteranno tesi finché non ci saranno passi avanti nella verità sulla morte di Giulio Regeni, morto due volte per via dei depistaggi'. E' un messaggio molto deciso quello che ...

Non era uno di loro. Fico in Egitto da al-Sisi : "Sono qui perché sul caso Regeni c'è stallo" : Roberto Fico ha incontrato il presidente egiziano al-Sisi. La loro discussione, come ha tenuto a precisare il presidente della Camera, ha avuto un punto all'ordine del giorno: la vicenda di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto a gennaio 2018. "Sono venuto qui perché siamo ad un punto di stallo", ha precisato Fico.Al termine della discussione ha affermato che la soluzione del caso viene prima di ogni altra questione ...

Regeni - Fico al Cairo : ‘Giulio morto per la seconda volta a causa dei depistaggi. Siamo a punto di stallo - ora servono fatti’ : Ad Abdel Fattah Al Sisi “ho detto che Giulio Regeni è come se fosse morto per la seconda volta perché ci sono stati dei depistaggi“. Perciò “bene le parole, ma adesso devono seguire i fatti”, perché sulla questione “Siamo a un punto di stallo”. Al termine dell’incontro avuto al Cairo con il presidente egiziano Roberto Fico ribalta la narrativa rassicurante utilizzata finora dalle istituzioni sulla morte ...

Il capo del parlamento egiziano a Fico : 'Caso Regeni è prioritario' - : La visita del presidente della Camera al Cairo si inserisce nel percorso di ricerca della verità su quanto accaduto al ricercatore italiano. Domani faccia a faccia con Al-Sisi

Fico in missione in Egitto : al centro il caso Regeni : Il presidente della Camera Roberto Fico (M5s) è in missione ufficiale in Egitto dove affronterà anche la questione da lui definita "fondamentale" della morte di Giulio Regeni il giovane ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso Al Cairo. "Tutte le istituzioni del nostro Paese sono impegnate su questo obiettivo" ha detto Fico che oggi incontrerà il presidente della Camera dei rappresentanti egiziana al-Sayed Ahmed e domani vedrà il ...

Caso Regeni - presidente della Camera Fico in missione a Il Cairo : Il presidente della Camera, Roberto Fico, si è recato a Il Cairo per una visita di due giorni su invito del suo omologo egiziano. Oggi vedrà il presidente della Camera dei Rappresentanti Ali Abdel-Aal ...

Verità su Regeni : missione Fico al Cairo : 9.00 Il presidente della Camera, Fico,è al Cairo per una visita di due giorni su invito del suo omologo egiziano. Oggi vedrà il presidente della Camera dei Rappresentanti al Sayed Ahmed mentre per domani è previsto un incontro con il presidente della Repubblica al Sisi. "La visita - ha detto Fico - si inserisce nel percorso di ricerca della Verità" sul sequestro, tortura e uccisione di Giulio Regeni dato che "tutte le istituzioni del nostro ...

Regeni - Fico : “Senza avanzamento serio delle indagini per me non potranno esserci rapporti con l’Egitto” : “Fin quando non avremo elementi di avanzamento serio delle indagini” sulla morte di Giulio Regeni “per me non ci potranno essere grandi rapporti con l’Egitto”. Lo ha sottolineato il presidente della Camera, Roberto Fico, ospite della Feste dell’Unità di Ravenna. “Io – ha aggiunto – sono vicino alla famiglia Regeni e come terza carica dello Stato farò scudo perché tutta la verità possa emergere”. ...