Sei casi di West Nile in Provincia Saitta | non c' è emergenza

Febbre del Nilo - nuovi casi in Friuli : ricoverato un anziano di Fiumicello e altri Sei nel Pordenonese : Dopo un primo screening all'ospedale di Pordenone, si è in attesa della conferma del test del Burlo Garofolo

West Nile : Sei casi accertati in provincia di Pordenone : Sono sei i casi confermati, in provincia di Pordenone, di persone affette dalla febbre del Nilo occidentale: lo rende noto l’Azienda sanitaria, che ha anche proposto ai Comuni del territorio di competenza l’adozione di un’ordinanza per prevenirne la diffusione. “L’ordinanza sindacale – fa sapere il Dipartimento di prevenzione dell’Aas5 – si rende necessaria per invitare la popolazione residente ad ...

Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus/ Video - prima in A : Sei occasioni da gol - ecco la migliore! : Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus: CR7 fa l'esordio con la maglia bianconera in Serie A. Emozione visibile sul suo volto prima del via: riuscirà a segnare?(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:55:00 GMT)

Brescia - neonato morto in ospedale per batterio/ Ultime notizie : altri Sei casi preoccupanti : neonato muore per batterio in ospedale Brescia: è accaduto agli Spedali Civili. altri 10 casi di contagio nel reparto: Procura e Regione Lombarida avviano due inchieste. (Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 00:06:00 GMT)

Roma - arrestato presunto violentatore seriale : sospetti su Sei casi : Roma, arrestato presunto violentatore seriale: sospetti su sei casi Roma, arrestato presunto violentatore seriale: sospetti su sei casi Continua a leggere L'articolo Roma, arrestato presunto violentatore seriale: sospetti su sei casi proviene da NewsGo.

Influenza - Sei morti e tredici casi gravi In crescita i vaccinati : Ferrara al terzo posto in regione per contagi con esito letale Provincia prima per adesione alla campagna di prevenzione

Roma - arrestato presunto violentatore seriale : sospetti su Sei casi : Roma, arrestato presunto violentatore seriale: sospetti su sei casi Roma, arrestato presunto violentatore seriale: sospetti su sei casi Continua a leggere L'articolo Roma, arrestato presunto violentatore seriale: sospetti su sei casi proviene da NewsGo.

Roma - arrestato presunto violentatore seriale : sospetti su Sei casi : Le manette sono scattate dopo la denuncia da parte di una vittima. In passato il molestatore era stato fermato, ma poi sempre rilasciato

Roma - arrestato violentatore seriale : sospetti su almeno Sei casi : Un uomo accusato di una serie di reati a sfondo sessuale è stato arrestato ieri in flagranza di reato a Roma . L'arresto è stato chiesto dal procuratore aggiunto Maria Monteleone che ha delegato le ...

Roma - arrestato violentatore seriale : sospetti su almeno Sei casi : Un uomo accusato di una serie di reati a sfondo sessuale è stato arrestato ieri in flagranza di reato a Roma . L'arresto è stato chiesto dal procuratore aggiunto Maria Monteleone che ha delegato le ...