Nuovo Teatro Verdi di Brindisi | parte la campagna per i nuovi abbonati

opera - teatro lirico sperimentale spoleto; da domani 14 settembre il Nuovo allestimento del "la furba e lo sciocco" al teatro caio melisso : Infatti, la furba si chiama Madama Sofia , dunque "sapiente", e lo Sciocco, invece, Conte Barlacco , "tutto al mondo è burla", . Dalla trama si può subito capire come la scena sarà sicuramente molto ...

Brindisi - Nuovo Teatro VERDI : PARTE LA CAMPAGNA PER I NUOVI ABBONATI : L'abbonamento 'Emozioni' include i seguenti spettacoli: 'La musica fa crescere i pomodori', 'Le ba. L'Italia balla dal 1940 al 2001', 'La notte poco prima delle foreste', 'Parenti serpenti, '...

Fondazione Teatro Garibaldi : eletto il Nuovo Cda : Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Ecco i nomi. Confermato Tonino Cannata.

'Latitudini' : arte e territorio ad un Nuovo livello con Teatro Periferico e Spazio Yak : ... ed è il concetto scelto come riferimento da Teatro Periferico e da Spazio Yak per lanciare la nuova stagione di spettacoli che, nonostante storie e percorsi differenti, colloca le due compagnie ...

Antonio Calbi - Nuovo sovrintendente dell'Inda : 'Dopo il Teatro di Roma - nuova sfida' : Il ministro per i Beni e le Attività culturali, Alberto Bonisoli, ha nominato Antonio Calbi sovrintendente dell'Istituto nazionale del dramma antico , Inda, . Come previsto dallo statuto della ...

Daniela Lo Cascio è il Nuovo commissario del Teatro Vittorio Emanuele : La nomina è stata decisa dall'assessore regionale al Turismo e Spettacoli, Sandro Pappalardo, che nelle scorse ore ha firmato il decreto, ponendo fine ad una lunga querelle sull'ente culturale ...

Performing Arts Festival : torna il Festival di Teatro Urbano e Nuovo Circo a Roma - a cura di Ondadurto Teatro : L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale e realizzata in collaborazione con SIAE Roma – Saranno la Scalinata Monumentale del Museo della Civiltà Romana all’Eur (24 e 25 agosto), e Piazza di San Cosimato a Trastevere (30 agosto), ad ospitare, INEUROFF, il Festival di Teatro Urbano e Nuovo Circo che da nove anni colora la città di Roma grazie a ...

Lorella Cuccarini dopo L’isola di Pietro di Nuovo in teatro : E’ un momento intensissimo sul fronte professionale per Lorella Cuccarini che è tornata alla fiction partecipando alla seconda stagione dell’Isola di Pietro e ora si appresta a lavorare in teatro. L’attrice combattura tra la tv e le scene non nasconde quale sia il suo primo amore: “Uno show tutto mio? La tv rimane sempre un grande amore. Ma solo per cose per cui vale veramente la pena. Alle volte anche non esserci può ...

Paolo Franzato riconfermato alla direzione del Nuovo Teatro : Varie e diverse sono state le iniziative programmate e proposte da Franzato: spettacoli di arte teatrale, cinematografica, musicale e poetica, che si sono alternati ad alcuni eventi della tradizione ...

Tropea : tra agosto e settembre è di Nuovo il momento di Teatro d'aMare : Cinque spettacoli, accomunati da una linea drammaturgica che racconta le storie di un sud che ha voglia di rivincita, un sud che ha voglia di cacciarsi di dosso tutte le etichette negative che, ...

'Tra letteratura e teatro' - Nuovo percorso nel cartellone di prosa 2018-2019 del Teatro Verdi : Dopo aver lavorato sui testi pubblici e privati di Carlo Emilio Gadda e Pier Paolo Pasolini, con due spettacoli struggenti e feroci, riannodando una lacerante antibiografia della nazione, un ...

Fiorello - chiesta al Comune di Roma concessione per realizzare il teatro del suo Nuovo show su Rai1 : Il più volte annunciato ritorno in Rai di Fiorello con un programma tutto suo sembra concretizzarsi. Infatti, in attesa che venga rinnovato il consiglio di amministrazione dell'azienda di Viale Mazzini scaduto il 30 giugno, qualche passo in avanti per riportare lo showman siciliano sulla tv pubblica è stato fatto. È notizia di queste ore, infatti, che la società produttrice Ballandi ha chiesto alla sindaca di Roma Virginia Raggi la ...

Stagione 2018-2019 Teatro Nuovo Giovanni da Udine - Udine 20 : Due infine gli spettacoli in cartellone per quanto riguarda la lirica, con i capolavori Nabucco di Giuseppe Verdi e Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Prosa Variegato, corale, di un'energia a ...