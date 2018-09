Consob | il presidente Nava si dimette dopo l’attacco della Lega e del M5S | Il

Chi è Mario Nava - il dimissionario presidente della Consob - : Classe 1966, ha avuto 20 anni di esperienza all'interno della Commissione Europea. Si era insediato lo scorso mese di aprile

Consob - il presidente Nava si dimette : «Non gradimento della politica ci limita» : I capo gruppo di Lega e M5S alla Camera e al Senato avevano sollevato la questione della incompatibilità. «Solo una questione politica», replica il presidente uscente. Renzi: «Nava costretto alle dimissioni da cialtroni, danno enorme»

Dopo l’attacco di Lega e M5S - si dimette il presidente di Consob Mario Nava. Renzi attacca : “Cialtroni” : A 24 ore dalla richiesta di dimissioni avanzata dai capigruppo di Lega e Movimento 5 Stelle per potenziale conflitto di interessi, il presidente di Consob, Mario Nava, si è dimesso. Matteo Renzi attacca i partiti di maggioranza del governo: "Cialtroni, un danno enorme alla credibilità dell'Italia".Continua a leggere

