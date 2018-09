Uomini e donne | è finita tra Soleil Sorgè e Marco Cartasegna

Uomini e Donne anticipazioni : MARIO SERPA assente alla prima registrazione : In alcuni dei nostri post dedicati alle anticipazioni di Uomini e Donne, vi avevamo parlato del ritorno nel dating show di MARIO SERPA in veste di opinionista: archiviata la sua storia travagliata con l’ex tronista Claudio Sona, il ragazzo aveva dichiarato, nel corso di una serata in discoteca, che si sarebbe riaffacciato nel programma condotto da Maria De Filippi. Le cose, almeno per il momento, non sono però andate così. Nella varie ...

“Davvero?”. Uomini e Donne - subito un colpo di scena pazzesco : Gemma Galgani resta di sasso : Uomini e Donne scalda i motori: la trasmissione di Maria De Filippi tornerà in onda lunedì 10 settembre e, essendo un programma registrato, sappiamo già che ripartirà dal trono over. È anche noto che quest’anno non ci sarà Giorgio Manetti in studio. Il Gabbiano, uno dei grandi protaognisti delle passate stagioni, giorni fa ha ufficializzato il suo abbandono al programma che gli ha dato popolarità per dedicarsi a un nuovo progetto ...

Uomini e Donne - Anna Munafò : “Non mi sposo più” : Uomini e Donne, Anna Munafò: la fine della storia con Matteo Milioti Anna Munafò, ex tronista di Uomini e Donne arrivata seconda a Miss Italia nel 2005, ha confessato la fine della storia d’amore con Matteo Milioti. I due avrebbero dovuto sposarsi il prossimo anno, ma qualcosa è andato storto. La Munafò era innamoratissima, tanto […] L'articolo Uomini e Donne, Anna Munafò: “Non mi sposo più” proviene da Gossip e Tv.

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - video : il ritorno di Marco Cappato alla corte di Gemma Galgani (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: il video del ritorno di Marco Cappato alla corte di Gemma Galgani. La reazione spiazzante della dama storica.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Anticipazioni : tutti pazzi per Carolina - primi scontri tra Luigi e Lorenzo? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico e news: tutti pazzi per Carolina Meschini, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi già rivali per conquistarla.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 07:05:00 GMT)

Gossip - Uomini e donne : Soleil Sorge e Marco Cartasegna si lasciano - il commento di Federica Benincà : ‘Abbiamo deciso ufficialmente di mettere fino a questa relazione perché non eravamo più felici come lo siamo stati durante tutto il nostro rapporto’. Queste le parole usate da Soleil Sorge per annunciare la fine della storia d’amore con Marco Cartasegna. Un amore chiacchierato sin dall’inizio, sin da quando l’ex fidanzato di Soleil, Luca Onestini, si trovava nella casa del Grande Fratello Vip, un amore che, però, ...

Florian Henckel von Donnersmarck : «Negli anni '50 la Germania senza Uomini è rinata grazie alle donne» - : Penso che la finzione non solo lasci una libertà di racconto maggiore, ma che possa anche spiegare molte più cose del mondo rispetto alla cronaca reale dei fatti. Se Citizen Kane , il titolo ...

La World Surf League annuncia la parità di retribuzione tra Uomini e donne : “Uguali per natura” : “Uguali per natura” è lo slogan con cui la World Surf League (Wsl) ha annunciato la parità di retribuzione tra uomini e donne in tutti gli eventi organizzati dalla lega a partire dal 2019. Notizia che la sei volte campionessa del mondo Stephanie Gilmore ha giudicato “incredibile” e “elettrizzante”. L’obiettivo della Wsl è “dare davvero a tutte le donne la possibilità di competere nei tour e ...

La rivoluzione del Surf : arriva la parità salariale tra Uomini e donne : ... 'C'È ANCORA MOLTO LAVORO DA FARE, MA È UN PASSO AVANTI' - Non è un caso che questa rivoluzione salariale, ma soprattutto culturale, arrivi da uno degli sport con maggiore crescita nel mondo, tanto ...

Uomini e Donne - parla Giuliana De Sio : la storia con l’ex corteggiatore Mario De Felice? “Stendiamo un velo pietoso” : Uomini e Donne, Giuliana De Sio parla della sua precedente relazione con l’ex corteggiatore Mario De Felice: “Preferisco stendere un velo pietoso” Sentire il nome di Giuliana De Sio accostato a quello di Uomini e Donne può sembrare, ad alcuni, al quanto insolito. I più distratti, infatti, non si ricorderanno nemmeno del gossip che in […] L'articolo Uomini e Donne, parla Giuliana De Sio: la storia con l’ex ...