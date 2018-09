Roma | Totti | La Juventus fa un campionato a parte

Roma - Totti/ "Difficile migliorarsi" - poi commenta le polemiche aperte da Schick e Kluivert : Roma, parla il dirigente Francesco Totti "Difficile migliorarsi, la Juventus fa un campionato a parte". L’intervista del Pupone ai microfoni di Radio Roma(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 19:02:00 GMT)

"La Roma è forte" - parla Totti : ... diventerebbe il ds più forte del mondo, quindi bisogna vedere i fatti, parlerà il campo. La squadra è forte e può vincere".

Roma - Totti/ "Difficile migliorarsi - la Juventus fa un campionato a parte". L’intervista del Pupone : Roma, parla il dirigente Francesco Totti "Difficile migliorarsi, la Juventus fa un campionato a parte". L’intervista del Pupone ai microfoni di Radio Roma(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 14:21:00 GMT)

Roma - la resa di Totti : “La Juve fa un campionato a parte - noi puntiamo al secondo posto” : Intervistato da Roma Radio, Francesco Totti si è prestato alle domande sui temi più caldi inerenti l’inizio stentato della stagione giallorossa: “Questo è un momento particolare. Nessuno si sarebbe aspettato questo inizio di stagione. Il campionato è lungo, bisogna essere realisti. La Juve fa un campionato a parte. Noi facciamo il campionato con Milan, Inter, Napoli e Lazio. Facciamo un altro campionato, la Juve è fuori ...

Totti schietto e sincero : “dopo 3 partite impossibile giudicare la Roma. Ritiro? Sarebbe stato meglio non fermarsi…” : Francesco Totti difende la sua Roma dopo un inizio di campionato tutt’altro che positivo: il dirigente giallorosso fissa gli obiettivi della stagione, commenta le decisioni di mercato e svela un retroscena in merito al suo ritiro Niente più numero 10 e fascia da capitano al braccio, ma Francesco Totti continua a difendere i colori della sua Roma in giacca e cravatta, l’abbigliamento che più si addice al ruolo da dirigente che ...

Cafu : "Milan-Roma - sognate. Totti e Maldini - che fate in cravatta?" : La linea che divide i sognatori dagli illusi è sottile. Marcos Evangelista de Moraes, al secolo Cafu, la percorre con la stessa sicurezza che esibiva sulla fascia destra, accelerando con le maglie di ...

Totti - Roma e il Real Madrid : 'Per Florentino Perez feci un autografo particolare' : Ha venduto dei giocatori, ne ha comprati altri e, nonostante Ronaldo è uno dei più forti al mondo, restano i campioni e una squadra da rispettare". Champions League, tutti i video Guarda tutti i ...

Totti - Roma forte e competitiva : ANSA, - Roma, 30 AGO - "Sulla carta sembra tutto semplice, l'anno scorso dopo il sorteggio eravamo già terzi poi abbiamo battuto chiunque. E' un girone duro, il Real farà una competizione a parte ma ...

Champions League - girone facile per la Roma? Totti mette in allerta l’ambiente : Champions League, Francesco Totti ha commentato i sorteggi di Montecarlo, la sua Roma non ha un compito difficile, ma guai ad abbassare la guardia “Sulla carta sembra tutto semplice. L’anno scorso dovevamo arrivare terzi, invece abbiamo battuto chiunque. E’ un girone duro, sappiamo che il Real farà un girone a parte, sono campioni in carica e sono difficili da battere, ma cercheremo in tutti i modi di arrivare minimo ...

