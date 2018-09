Triathlon | World Cup 2018 | l’ultima tappa di Karlovy Vary regala una buona prova di

Triathlon - World Cup Karlovy Vary 2018 : successo per Dmitry Polyanskiy su White e Fabian - bene gli italiani : L’ultima tappa della World Cup di Triathlon 2018 di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, per quanto riguarda gli uomini va al russo Dmitry Polyanskiy che completa la prova con il tempo di 1:52.22 e, grazie ad una ottima frazione di corsa, stacca l’irlandese Russell White per 14 secondi. Completa il podio il nostro Alessandro Fabian che conferma di essere in buona forma in questo finale di stagione e termina la sua gara a 22 secondi ...

Triathlon - World Cup Karlovy Vary 2018 : Vendula Frintova è profeta in patria - terza un’ottima Mazzetti - sesta Steinhauser : L’ultima tappa della World Cup di Triathlon 2018 di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, va alla padrona di casa Vendula Frintova, ma c’è tanta Italia nelle prime posizioni. Alle spalle dell’estone Kaidi Kivioja, staccata di un solo secondo rispetto alla vincitrice (ma autrice di una rimonta sensazionale nel settore dedicato alla bici, con quasi un minuto guadagnato sulle migliori), si è classificata la nostra Annamaria Mazzetti, ...

Triathlon - World Cup Karlovy Vary 2018 : per l’ultima tappa tanti a caccia della vittoria - italiani compresi : La Coppa del Mondo 2018 di Triathlon torna nella bellissima città termale di Karlovy Vary, nella regione della Boemia in Repubblica Ceca, con la tappa di domenica (quando saranno di scena le gare maschile e femminile) dopo il debutto brillante della sede sulla pista della Coppa del Mondo di dodici mesi fa. L’ultimo appuntamento della stagione prevede un percorso impegnativo di 1,5 km nel lago Rolava, per quanto riguarda la parte di nuoto, ...

Triathlon - World Cup Karlovy Vary 2018 : undici azzurri impegnati nella tappa in Repubblica Ceca : Torna protagonista la Coppa del Mondo di Triathlon e l’Italia risponde presente con undici atleti pronti a dare battaglia a Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, in una grande classica del panorama internazionale della specialità. Domenica 2 settembre tanti i protagonisti di spicco tra cui i nostri Alessandro Fabian, tornato a gareggiare a Montreal dopo l’infortunio alla clavicola, mentre, sul versante femminile, osservate speciali ...

Triathlon - World Series 2018 : a Montreal vincono Mario Mola e Vicky Holland - italiani con pochi guizzi : Messa alle spalle anche la trasferta canadese di Montreal, non rimane che il gran finale nella Gold Coast australiana per le World Serie 2018 di Triathlon. La tappa nordamericana ci ha regalato grande spettacolo, e due conferme: tra gli uomini, lo spagnolo Mario Mola è il grande favorito per la vittoria finale, dopo aver centrato il quarto successo stagionale, mentre tra le donne la britannica Vicky Holland non ha la minima intenzione di mollare ...

Triathlon - World Series Montreal 2018 : vince Mario Mola su Blummenfeit - 14esimo Fabian : Lo spagnolo Mario Mola ha vinto la tappa di Montreal, in Canada, delle World Serie di Triathlon 2018. Il campione iberico classe 1990 ha chiuso la sua prova con il tempo complessivo di 1:47.46, precedendo per 16 secondi il norvegese Kristian Blummenfeit, mentre al terzo posto si è piazzato l’australiano JAcob Birthwhistle a 42. Quarta posizione per il sudafricano Richard Murray a 50 secondi da Mola, quinta per il danese Andreas Schilling a ...

Triathlon - World Series Montreal 2018 : vince Vicky Holland - dodicesima piazza per Alice Betto : La gara femminile delle World Series di Triathlon di Montreal, in Canada, va alla britannica Vicky Holland, davanti alla statunitense Katie Zaferes, seconda, ed all’altra britannica Georgia Taylor-Brown. Alice Betto, unica azzurra al via ed al rientro dopo un periodo di stop, termina dodicesima. La vittoria è della britannica Vicky Holland, brava a chiudere la gara, su distanza olimpica, al di sotto delle due ore, precisamente in 1:59:29, ...

Triathlon - World Series Montreal 2018 : ultima tappa prima delle finali australiane : Le World Series di Triathlon fanno tappa a Montreal, per l’ultima uscita prima delle Finals di metà settembre che si terranno in Gold Coast in Australia: nelle serate italiane di domani (donne) e sabato (uomini) si terranno le prove canadesi del circuito maggiore. Ai nastri di partenza due azzurri, Alessandro Fabian ed Alice Betto. Si correrà su distanza olimpica. Nella gara femminile si preannuncia sfida tra Gran Bretagna e Stati Uniti: ...

Triathlon - World Series 2018 : Alessandro Fabian e Alice Betto tornano in gara a Montreal : Nel weekend del 25-26 agosto tornano protagoniste le World Triathlon Series con la settima tappa a Montreal (Canada). L’Italia sarà presente all’appuntamento con Alice Betto e Alessandro Fabian: la Betto ritorna in gara dopo la prova di Edmonton e gli allenamenti a Boulder, Fabian ha invece recuperato dall’infortunio alla clavicola subito nelle Bermuda. Presenti i leader dei ranking (lo spagnolo Mario Mola e la statunitense ...

Triathlon - World Cop Losanna 2018 : si impone Gustav Iden. 12° Davide Uccellari - migliore degli azzurri : La gara maschile della World Cup di Triathlon non porta ai colori azzurri le stesse soddisfazioni della prova femminile: a Losanna si impone il norvegese Gustav Iden, che supera i più quotati Jonathan Brownlee (Gran Bretagna, secondo) e Kristian Blummenfelt (ancora Norvegia, terzo). Il norvegese Gustav Iden infatti chiude in 1:49:48, distanziando di 31″ il britannico Jonathan Brownlee, secondo al traguardo, e di 36″ il connazionale ...

Triathlon - World Cop Losanna 2018 : Verena Steinhauser è terza! Nuova affermazione per la padrona di casa Nicola Spirig : Continua la straordinaria stagione di Verena Steinhauser, sempre più in crescendo di condizione nelle ultime uscite, capace di centrare il podio nella tappa della World Cup di Triathlon di Losanna, chiusa al terzo posto, dietro alla vincitrice, la fresca campionessa d’Europa, la padrona di casa Nicola Spirig, ed alla statunitense Taylor Knibb, seconda. La gara in Svizzera ha sorriso, come nelle previsioni alla triatleta elvetica, che ha ...

Triathlon - World Cup Losanna 2018 : dieci azzurri in Svizzera. Le donne puntano al bersaglio grosso : Appena il tempo di buttarsi alle spalle gli Europei ed ecco che il Triathlon propone una nuova tappa della World Cup: domani si corre a Losanna, in Svizzera, su distanza olimpica. I triatleti infatti saranno chiamati a percorrere 1.5 km a nuoto, 40 km in bici e 10 km di corsa. Saranno dieci gli azzurri in gara: alle ore 13.00 partirà la gara femminile, alle ore 16.00 la prova maschile. Tra le donne le maggiori opportunità per l’Italia, che ...

Triathlon - World Series Edmonton 2018 : importante conferma per Steinhauser - in ripresa Betto : Continua la corsa del Triathlon verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: la tappa delle World Series di Edmonton, in Canada, ha visto il nono posto di Verena Steinhauser ed il diciassettesimo di Alice Betto. La prima conferma una stagione in continua crescita dopo l’esordio nel circuito maggiore avvenuto in Germania, la seconda dà segnali di miglioramento dopo la doppia caduta che l’aveva costretta al ritiro ad Amburgo. Steinhauser al sito ...