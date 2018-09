Grecia | l’ex presidente dell’Eurogruppo Dijsselbloem | “Abbiamo chiesto troppo a quel

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 settembre 2018) “I Paesi della zona euro hannoal popolo greco in cambio del salvataggio“. Ad ammetterlo, durante un programma della tv olandese, è stato l’exJeroen, lo stesso che lo scorso anno è finito al centro delle polemiche per aver sostenuto che i Paesi meridionali dell’Eurozona “spendono tutto in alcol e donne per poi chiedere aiuto”. Il politico olandese ha spiegato che alla, appena uscita dall’ultimo piano di salvataggio, sono state chieste riformedrastiche in cambio degli aiuti della Troika. “Le riforme sono difficili da portare avanti anche nelle società con governi ben funzionanti, e questo non era ovviamente il caso della”, ha detto. I cittadini del Paese di Alexis Tsipras, secondo un’indagine dell’Eurobarometro sono ora il popolo meno soddisfatto d’Europa. ...