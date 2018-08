Inter | le pagelle dopo il pari con il Torino | squadra dai due volti | si salva De Vrij

Pagelle/ Inter-Torino (2-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2^ giornata - primo tempo) : Pagelle Inter-Torino (2-2): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro (oggi domenica 26 agosto).(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 22:51:00 GMT)

Inter-Torino 2-2 - le pagelle di CalcioWeb : 1/13 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Serie A - le pagelle di Sassuolo-Inter : errore di Icardi in zona-gol : Dopo la sfida Sassuolo-Inter della prima giornata di Serie A, voti e pagelle sono decisamente deludenti per i nerazzurri. Purtroppo dopo la sconfitta, seppur di misura, i ragazzi di Luciano Spalletti hanno ricevuto molte critiche per via di una prestazione deludente. Il peggiore in campo è stato Dalbert, un parere che vede concordi i maggiori quotidiani sportivi tra cui la Gazzetta dello Sport e Tuttosport. Al di sopra della sufficienza, invece, ...

Sassuolo-Inter 1-0 - Serie A 2018/2019 : pagelle e tabellino : Sassuolo-Inter, 1ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Sassuolo-Inter 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : 1/8 af/LaPresse ...

Juventus ed Inter regine del mercato : pagelle delle 'grandi' e probabili formazioni : Al campo, come sempre, i verdetti senza possibilita' di appello. Il Calciomercato estivo che ha chiuso i battenti ieri sera sembra confermare la Juventus nel ruolo di regina della Serie A. Alle spalle dei bianconeri, l'Inter si candida certamente ad Interpretare il ruolo di grande rivale: la campagna acquisti nerazzurra è stata intelligente e mirata. Buon mercato anche da parte di Milan e Roma, mentre il Napoli sembra aver puntato tutto sul ...

Le pagelle del mercato 2018 : Juve e Inter promosse - bene Milan e Roma : Il colpo del Napoli è Ancelotti mentre alla Lazio servirà un altro miracolo. Bocciate Chievo e Udinese

Atletico Madrid-Inter 0-1 - amichevole 2018 : pagelle e tabellino : Atletico Madrid-Inter, partita amichevole 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Chelsea-Inter - ICC 2018 : 1-1 - 6-5 d.c.r - pagelle e tabellino : Chelsea-Inter, International Champions Cup 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e streaming.

Pagelle Belgio-Tunisia 5-2 - Mondiali 2018 : Lukaku e Hazard strepitosi - Batshuayi Interessante riserva : Pagelle Belgio-Tunisia BELGIO (3-4-2-1) Tibaut COURTOUIS: 6. Ad eccezione del gol subito (errore della difesa se chi lascia passare Bronn), non viene impegnato in particolar modo Jan VERTONGHEN: 6. Una retroguardia permissiva, soprattutto per quei dieci minuti successivi al gol della nazionale nordafricana. Il difensore del Tottenham non pare concentrato per tutti e novanta i minuti, nonostante una prova nel complesso sufficiente Dedryk BOYATA: ...