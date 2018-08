Gole del Raganello | una meraviglia della natura nel Parco del Pollino

Da paradiso a luogo di tragedia : perché le Gole del Raganello attraggono i "torrentisti" : Le Gole del Raganello, teatro di una tragedia costata la vita ad almeno 11 persone, si trovano in una Riserva naturale protetta istituita nel 1987 in Calabria ed occupa una superficie di 1.600 ettari all'interno del Parco nazionale del Pollino. Si tratta di una zona particolarmente attrattiva per il turismo. Tutti gli anni le Gole sono prese d'assalto da escursionisti, attratti dalle bellezze naturalistiche delle Gole, e da amanti del rafting ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : si cercano 3 dispersi - “la forza dell’acqua è stata devastante” : “Le ricerche sono proseguite per l’intera notte. Non abbiamo un elenco dettagliato delle persone entrate nelle Gole del Raganello. Nella notte abbiamo recuperato quattro corpi nella parte finale delle Gole. La forza dell’acqua è stata veramente devastante, uno dei corpi lo abbiamo ritrovato a 8 km dal ponte del Diavolo,” ha dichiarato il vicepresidente del Soccorso alpino della Calabria ai microfoni di SkyTg24 facendo il ...

Pierpaolo Pasqua - delegato per il soccorso alpino : "La tragedia alle Gole del Raganello poteva essere evitata guardando il meteo" : La tragedia nelle Gole del Raganello, in Calabria, dove la piena di un torrente è costata la vita a 11 persone (si cercano ancora 5 escursionisti), poteva essere evitata. A spiegarlo, in un'intervista a La Stampa, è Pierpaolo Pasqua, delegato al soccorso alpino: "La Protezione civile soprattutto in questo periodo emana periodici bollettini meteo che prima di un'escursione del genere vanno controllati. È un evento ...

Calabria - torrente in piena nel parco del Pollino : 11 morti e 5 dispersi - 23 persone tratte in salvo dalle Gole del Raganello : Stavano facendo canyoning nelle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, quando un’ondata di piena li ha travolti. Almeno 11 persone hanno perso la vita tra i 39 giovani escursionisti. Cinque di loro sono invece ancora dispersi, 23 le persone tratte in salvo. Tra loro anche un bambino, recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco e trasferito nell’ospedale di Cosenza per ipotermia. Si teme però ...

Calabria - piena nelle Gole del Raganello : morto uno dei feriti - almeno 11 le vittime : Si aggrava ancora il bilancio della tragedia delle Gole del Raganello in Calabria. Nella notte una delle persone rimaste ferite gravemente è deceduta nell'ospedale di Cosenza. Undici le persone ricoverate ancora in ospedale. Le ricerche non si sono mai interrotte e sono andate avanti tutta la notte.Continua a leggere

Gole del Raganello - morti 11 escursionisti. Si cercano dispersi : I soccorritori hanno lavorato tutta la notte. Uno dei feriti è deceduto in ospedale a causa del trauma toracico riportato

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - travolti da torrente in piena : le vittime salgono a 11 - ricerche ancora in corso : Si è aggravato il bilancio delle vittime della Tragedia delle Gole del Raganello in Calabria: nella notte una delle persone rimaste ferite gravemente è deceduta nell’ospedale di Cosenza in conseguenza di un trauma toracico, secondo quanto riferito dal capo della Protezione civile della Regione Calabria, Carlo Tansi. Il numero di morti sale quindi a 11. “I dispersi in questo momento sono cinque e la difficolta’ ad avere un ...

