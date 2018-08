Dipendenti pubblici | impronte | iride e voce contro i furbetti del cartellino

Pensioni - la precisazione dell'Inps sulla copertura dei Dipendenti pubblici : Dall'Inps arrivano importanti precisazioni in merito ad alcune notizie allarmistiche che si erano diffuse negli scorsi giorni sulla prescrizione dei contributi nella pubblica amministrazione. Attraverso un nuovo comunicato stampa, l'istituto ha infatti precisato il senso della circolare n.169/2017, richiamandone il reale risvolto applicativo. Nelle nuove prese di posizione, si ribadisce che i lavoratori della pubblica amministrazione potranno ...

Caso Qui Ticket! - il servizio di buoni pasto ai Dipendenti pubblici cambia fornitore : riprende il 6 agosto : Dopo il Caso dei Qui Ticket!, che da mesi gli esercenti hanno iniziato a non accettare più perché non venivano rimborsati dalla società Qui!Group e la revoca ufficiale della convenzione da parte di Consip, è stato individuato un altro fornitore per l’erogazione dei buoni pasto ai dipendenti pubblici. Si tratta della multinazionale francese Sodexo, che subentrerà in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria (lotto 1) e nel Lazio (lotto ...

Buoni pasto - arriva il nuovo fornitore : chiesti i rimborsi per i Dipendenti pubblici : Il servizio di erogazione dei Buoni pasto per i dipendenti pubblici riprenderà lunedì 6 agosto e verrà effettuato dalla multinazionale Sodexo. Ad annunciarlo la ministra della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno. Risolto il problema a partire dalla prossima settimana, ma Cgil e Codacons chiedono i rimborsi per il pregresso: "I lavoratori hanno perso fino a 140 euro al mese ciascuno".Continua a leggere

SPILLO/ Perché costruire un sondaggio per dare dei fannulloni ai Dipendenti pubblici? : Secondo quanto emerso da un sondaggio Swg, tra gli italiani è aumentata l'aspirazione a un posto di lavoro nel pubblico impiego. Il commento di LUIGI OLIVERI(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 06:07:00 GMT)DECRETO DIGNITÀ/ L'Italia del lavoro è ancora a un bivio, di M. FerliniDECRETO DIGNITÀ/ Il cattivo esempio della Pa sul precariato, di G. Palmerini

I Dipendenti pubblici in Italia sono pochi - lo dice Eurostat : Secondo Eurostat, in Italia la percentuale di dipendenti pubblici sul totale occupati era nel 2016 del 14%, contro la media Ue del 16%. Il dato Italiano, in forte diminuzione dal 2000, è fra i più bassi d'Europa. Nel 2014 il salario medio mensile lordo (escluse Sanità e Scuola) è stato di 2.612 euro, in linea con la media Ue.Continua a leggere

Buoni pasto a rischio per i Dipendenti pubblici : interviene Giulia Bongiorno : La querelle sui Buoni pasto [VIDEO]inutilizzabili continua a interessare migliaia di persone e a tenere banco anche in questo periodo estivo nel quale molti dovrebbero essere in ferie. Dopo l'intervento dei sindacati, come mettono in evidenza i principali quotidiani nazionali, tra cui il Sole24Ore, è intervenuto anche il Governo per bocca del ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, che ha definito intollerabile questa ...

Dipendenti pubblici senza il buono pasto. Un milione a rischio : Una platea (potenziale) di quasi un milione di Dipendenti pubblici di Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta e Lazio da qualche giorno s’interroga su un problema molto serio: il futuro di quello che considera una parte importante - anche oltre il 10% per gli stipendi più bassi - del proprio stipendio, e cioè i buoni pasto. Il caso Qui! Group, ...

Insediamento di Erdogan : 18mila Dipendenti pubblici licenziati : A poche ore dall' Insediamento di Erdogan , più di 18mila dipendenti pubblici sono stati allontanati dal luogo di lavoro. Il secondo mandato presidenziale dell' 'uomo forte' del Paese anatolico inizia ...

“Ecco cosa faremo ai Dipendenti pubblici”. Matteo Salvini - toni minacciosi. Altra uscita “pesante” e altra polemica : Si iniziano a delineare sempre più le intenzioni del nuovo governo Conte anche nel settore della Pubblica Amministrazione. In questo campo l’idea di Matteo Salvini, leader della Lega, è stata espressa dalla sua collega di partito Giulia Bongiorno, attuale ministro della Pubblica amministrazione. Intervistata dal Corriere della Sera, annuncia un “cambio di passo”. Ispezioni a sorpresa e impronte digitali contro i furbetti ...