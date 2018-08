Campione d’Italia | quattro consiglieri comunali si dimettono | “Strada più immediata per

Casinò Campione d’Italia - i dipendenti : “Se chiude - moriamo tutti. La politica faccia qualcosa”. A rischio 500 lavoratori : “A Campione abbiamo solo il Casinò. Viviamo lì con le nostre famiglie, non possiamo cambiare tutto”. È il sentimento diffuso dei circa cento dipendenti del Casinò di Campione d’Italia che stamattina, martedì 31 luglio, si sono radunati in presidio davanti al Pirellone per protestare contro la chiusura della casa da gioco, la cui società di gestione è stata dichiarata fallita la scorsa settimana. “Siamo qui per ...

Un Campione d’Italia : Forse il declino è iniziato quando il vecchio casinò è stato demolito. Ne esiste uno più nuovo e più grande, costruito per far posto alle 778 slot machine. Lo hanno pensato negli anni Novanta, quando ancora la crisi era lontana, e inaugurato nel 2007, quando era troppo tardi per cambiare idea. Visto

Samsung Lega Volley Summer Tour – Casalmaggiore è Campione d’Italia : Samsung Lega Volley Summer Tour: la VBC Apis Casalmaggiore è campione d’Italia di Sand Volley 4X4, Valeria Caracuta MVP del 25° Campionato Italiano La VBC Apis Casalmaggiore riesce nell’impresa più importante della sua estate: confermarsi campione d’Italia di Sand Volley 4X4. Le casalasche, guidate da coach Bonini, si sono imposte per 2-0 sulla Savino Del Bene Scandicci, conquistando per la seconda volta consecutiva il ...

Pallanuoto Master 50 - la Telimar-Città di Palermo si laurea Campione d’Italia : arrivano anche i complimenti di Orlando : Grazie alla vittoria ottenuta contro i liguri della ‘Golfo Paradiso’, la Telimar ha conquistato il titolo italiano di Pallanuoto Master 50 maschile La squadra “Telimar-Città di Palermo” di Pallanuoto Master 50 maschile si è laureata campione d’Italia, battendo in finale i liguri della “Golfo Paradiso” alla Piscina olimpica di Palermo. Vittoria di misura, 10 a 9, per la squadra guidata da Ivano ...

Rugby - l’Eccellenza cambia nome : il torneo che assegna il titolo di Campione d’Italia ha una nuova denominazione : Il Consiglio Fir ha deciso di cambiare il nome dell’Eccellezza, sarà la Top12 la nuova denominazione del torneo che assegna il titolo di Campione d’Italia assoluto Il Consiglio Federale della FIR, riunito ieri a Bologna, ha ufficializzato la formula e la programmazione del massimo campionato nazionale, al via nel week-end del prossimo 15/16 settembre. Accogliendo la richiesta delle Società partecipanti, l’organo di controllo del ...

Lirfl (rugby a 13) : L’Aquila è Campione d’Italia : Roma – Erano i grandi favoriti della vigilia e hanno fatto rispettare il pronostico. L’Aquila ha vinto il titolo di campione 2018 del campionato organizzato dalla Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl). Nella finale disputata a Cascia (in Umbria) nello scorso fine settimana, la squadra di coach Alessandro Marozzi ha coronato un “inseguimento” che durava ormai da tre anni. Troppi i titoli sfiorati dagli abruzzesi in questo periodo e così la ...

Gino Bartali : oggi Google celebra il Campione del Giro d’Italia - il “Giusto tra le nazioni” : 1/7 ...

FOTO Elia Viviani indossa la maglia tricolore : il Campione d’Italia con la nuova divisa - che portabandiera! : Elia Viviani ha mostrato per la prima volta la maglia tricolore che indosserà per un anno intero. Il fresco Campione d’Italia ha staccato per qualche giorno dopo il trionfo di Darfo Boario Terme e tornerà in gara a fine mese con l’obiettivo di essere competitivo agli Europei di inizio agosto dove dovrebbe gareggiare sia su pista che su strada. Il Campione Olimpico dell’omnium aveva sorpreso tutti due settimane fa mettendo un ...

Casinò : Federgioco si schiera con Campione d’Italia : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – Federgioco, l’associazione che riunisce le quattro case da gioco italiane, ha riunito in via straordinaria il proprio Consiglio direttivo a Campione d’Italia per “mostrare un segno di vicinanza e solidarietà non solo al Casinò, ma anche alla proprietà e ai lavoratori”, spiega in una nota Olmo Romeo, presidente dell’associazione di categoria, che ha accolto l’invito ...

Casinò : Federgioco si schiera con Campione d’Italia : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – Federgioco, l’associazione che riunisce le quattro case da gioco italiane, ha riunito in via straordinaria il proprio Consiglio direttivo a Campione d’Italia per “mostrare un segno di vicinanza e solidarietà non solo al Casinò, ma anche alla proprietà e ai lavoratori”, spiega in una nota Olmo Romeo, presidente dell’associazione di categoria, che ha accolto l’invito espresso ...

Casinò : Federgioco si schiera con Campione d’Italia : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – Federgioco, l’associazione che riunisce le quattro case da gioco italiane, ha riunito in via straordinaria il proprio Consiglio direttivo a Campione d’Italia per “mostrare un segno di vicinanza e solidarietà non solo al Casinò, ma anche alla proprietà e ai lavoratori”, spiega in una nota Olmo Romeo, presidente dell’associazione di categoria, che ha accolto l’invito ...

Ginnastica - Ludovico Edalli Campione d’Italia! Tris tricolore nell’all-around - battuti Russo e Garza : Ludovico Edalli è il nuovo Campione d’Italia nel concorso generale individuale. Alla Play Hall di Riccione, il Ginnastica bustocco è riuscito a fare la differenza e ha conquistato il tricolore per la terza volta in carriera dopo quelli del 2013 e 2015. Un’affermazione ampiamente meritata per il 24enne che in questo momento è indubbiamente il migliore generalista nel panorama nazionale. Ludovico, che in carriera vanta anche la ...

Giorgia Villa - il volto dolce della ginnastica azzurra. Campionessa d’Italia - un futuro dorato tra tecnica ed emozioni : Giorgia Villa raffigura al meglio la ginnastica nazionale, una ragazza moderna che ha saputo interpretare al meglio gli sviluppi della Polvere di Magnesio e che oggi con pieno merito si è consacrata Campionessa d’Italia. Il volto della ginnastica artistica ha le sembianze di questa dolce ragazza di quindici anni, una micidiale classe 2003 di Ponte San Pietro che si è presa lo scettro nel concorso generale per la prima volta in carriera. La ...

Ginnastica - Giorgia Villa CampioneSSA D’ITALIA! Show della fatina - Iorio deve abdicare. Meneghini cade - bene Busato e Mori : Giorgia Villa vola come una Fata, incanta con tutta la sua classe, conferma di essere uno dei migliori prospetti del nostro movimento e si laurea CAMPIONESSA d’Italia per la prima volta in carriera. Alla Play Hall di Riccione, la micidiale classe 2003 piazza una sua zampata stellare e conquista il tricolore nel concorso generale individuale al termine di una gara di assoluto spessore tecnico che la consacra definitivamente: oggi la ...