Roma | al via la Serie A | Di Francesco ha l' imbarazzo della scelta

Maltempo Roma : alberi in strada - traffico bloccato su via Cassia : Continua anche oggi il Maltempo a Roma, dove a causa delle intense piogge si sono verificati diversi danni. In particolare un albero è caduto in strada, bloccando il traffico su via Cassia. In particolare il traffico è bloccato tra “#TombaDiNerone e #VignaClara”, inoltre è deviata anche la “linea 301, in direzione esterna: da Corso Francia, via Cassia Nuova”. L'articolo Maltempo Roma: alberi in strada, traffico bloccato ...

Roma. Sospettato di lanciare sassi da cavalcavia : arrestato : I Carabinieri della Stazione Roma Casalotti hanno arrestato un cittadino romeno di 35 anni per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Ad attivare i militari è stata una telefonata giunta alla centrale operativa, in cui veniva segnalata la presenza di un uomo che stava sostando in atteggiamento equivoco su un cavalcavia di via Aurelia, paventando la possibilità che questo stesse lanciando dei sassi sulle auto in transito. Il ...

Roma come Venezia - acqua alta su via Flaminia dopo il nubifragio che ha portato forti disagi nella Capitale : Traffico in tilt a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla Capitale: alberi caduti, strade chiuse, autobus deviati, una fermata della metropolitana allagata e treni fermi. Chiusa e poi riaperta la stazione metro Flaminio a causa di un allagamento. Il servizio ferroviario della linea Roma-Viterbo è stato sospeso e poi riattivato a causa dei danni provocati dal maltempo. Sospesa momentaneamente anche la linea tram numero 2. Linee ...

Bomba d'acqua a Roma : vento e grandine - alberi caduti e bus deviati : Un altro temporale in stile tropicale si abbatte su Roma. Al centro piogge torrenziali miste a grandine e raffiche di vento fortissime. In pochi minuti strade allagate e circolazione...

Roma - Coric e Zaniolo via in prestito : Roma - Mercato italiano al volatone finale, ultime ore di passione per Monchi che, pedalando come un ossesso fra trattative lunghe e aspre come cime alpine, ha portato in giallorosso dodici facce ...

Maltempo a Roma - albero cade su auto : coppia ferita/ Allagamenti in via Cristoforo Colombo e a Ponte Milvio : Maltempo a Roma: albero cade su auto, coppia ferita. Bomba d'acqua sulla Capitale, crolli, Allagamenti e strade chiuse. L'episodio in questione si è verificato in viale Piero Gobetti.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 00:20:00 GMT)

Il viadotto della Magliana a Roma come Ponte Morandi : «Mai collaudato e a rischio crollo» : Ponte Morandi non solo a Genova: gli altri ponti realizzati dall'ingegnere in Italia e nel mondo Il Ponte che costeggia il Tevere, attraversando il quartiere della Magliana, è stato progettato ...

Verifiche su viadotto Gignano' Serpetti e Romano - studi post sisma avevano rilevato problematiche : L'Aquila - Un viadotto in un tratto di superstrada provinciale già oggetto di attenzioni dopo il sisma del 2009, con studi che, nel 2010 e nel 2015, avevano rilevato un ammaloramento dei giunti tecnici e dei cordoli e conseguente carenza di resistenza in condizioni sismiche per circa metà dei piloni: è quello di Gignano, all'Aquila, che collega il centro città con la zona est passando sopra all'abitato. A ...

Roma. Nuova illuminazione a led nei sottovia di viale Oxford e in via Tor Vergata : Sono stati realizzati nuovi impianti di illuminazione a led nei sottovia veicolari di viale Oxford e via di Tor Vergata.

Serie A al via - la griglia di partenza di CalcioWeb : Juventus in pole - alle spalle Napoli e Roma - Inter e Milan per un posto in Champions League - bagarre salvezza : Attesa finita, sta per prendere il via la nuova stagione, si avvicina l’inizio del campionato di Serie A, un torneo che preannuncia spettacolo ed emozioni, sicuramente uno dei più belli degli ultimi anni. Il campionato prenderà il via con il match tra Chievo e Juventus, i bianconeri sono sicuramente i favoriti alla vittoria finale, la squadra (già fortissima) è stata ulteriormente rinforzata con gli arrivi di calciatori come Cancelo, ...

Roma. Disordini nel campo nomadi di via Salviati : Disordini all’interno del campo nomadi di via Salviati: Polizia Locale ferma responsabile di un’aggressione E’ di ieri sera l’intervento degli agenti della U.O. SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale presso l’accampamento di via Salviati, a seguito di alcuni Disordini verificatisi al proprio interno. Sono stati gli stessi dimoranti del campo a segnalare ai caschi bianchi la ...

Roma - in vendita la sede storica della Croce Rossa Italiana di via Toscana : La prima offerta è arrivata nel febbraio scorso. Ma ce ne sarebbero state anche altre. Una proposta di acquisto per 26 milioni di euro, tanto è stato valutato il palazzo che ha ospitato per anni il ...

Milinkovic-Savic e Romagnoli fanno impazzire i tifosi del Milan : prima il “like” galeotto - poi il viaggio a Palmarola : Milinkovic-Savic e Romagnoli sono in vacanza nelle Isole Ponziane, più precisamente in quel di Palmarola Milinkovic-Savic e Romagnoli sono entrambi in vacanza a Palmarola in questo lunedì di riposo prima di una serratissima settimana che porterà alla prima di campionato, ma anche alla chiusura del calciomercato estivo. Si fa un gran parlare in casa Milan del possibile assalto a Milinkovic-Savic, con la Lazio che chiede 120 milioni e ...

Roma. Arrestati due giovani a Corviale per spaccio : Cronaca di Roma – Sorpresi a spacciare droga tra i palazzoni del quartiere Corviale, a Roma, e trovati poi in possesso anche di un ”kit del rapinatore”. Per questo motivo, ieri pomeriggio, due coinquilini romani di 24 e 25 anni, sono stati Arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli. I Carabinieri hanno trovato i due giovani cedere dosi di marijuana e hashish ad un coetaneo in largo Emilio Quadrelli e li hanno ...