Premier | Chelsea batte Arsenal 3-2

Premier League - 2a giornata : Chelsea-Arsenal 3-2 - Sarri batte Emery e vola in testa con il Tottenham : Spettacolo a Londra, con il Chelsea che batte per 3-2 l'Arsenal nella seconda giornata di Premier League. Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Sarri, che vanno avanti con Pedro, 9', e Morata,...

Premier League - al via la seconda giornata : Chelsea favorito per i bookies nel derby con l’Arsenal : La squadra di Maurizio Sarri è favorita secondo i bookmakers nel derby contro l’Arsenal, in programma nella seconda giornata di Premier Il buon esordio contro l’Huddersfield dà la spinta giusta al Chelsea di Maurizio Sarri nella seconda giornata di Premier League. Un appuntamento di lusso, visto che domani, per la prima partita allo Stamford Bridge, arriverà l’Arsenal per il derby più importante della città di Londra. I ...

Premier LEAGUE - CHELSEA : VITTORIA NETTA PER SARRI/ Foto - Jorginho : "Felice per il gol - ma soprattutto..." : PREMIER LEAGUE, il CHELSEA di SARRI non stecca e vince per 3-0 in casa dell'Huddersfield: una VITTORIA NETTA nel segno di Jorginho, già leader del centrocampo.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 20:15:00 GMT)

Premier League : Huddersfield-Chelsea 0-3 - gol di Kanté - Jorginho e Pedro. Gol e highlights : Il gol che sblocca il risultato arriva da Kantè, ispirato da Willian: il campione del mondo risponde al connazionale Pogba, autore della prima rete stagionale del campionato inglese, messa a segno ...

