Ciclismo | Tutto pronto per Granparadisobike

Ciclismo - Lance Armstrong : “Farò di tutto per aiutare Ullrich. Pantani? Non merita di essere infangato” : Circa una settimana fa, una notizia shock ha riguardato Jan Ullrich, ex ciclista tedesco che in carriera ha conquistato tra gli altri un Tour, una Vuelta e un oro olimpico. Ullrich è stato arrestato, infatti, a Francoforte, accusato di lesioni gravi e pericolose. L’ex atleta teutonico, rientrato in patria dove si era già reso protagonista di un atto di violenza, è stato ricoverato in una clinica psichiatrica vista la sua dipendenza da ...

Ciclismo - Lance Armstrong : “Farò di tutto per aiutare Ullrich. Pantani? Non merita di essere infangato” : Circa una settimana fa, una notizia shock ha riguardato Jan Ullrich, ex ciclista tedesco che in carriera ha conquistato tra gli altri un Tour, una Vuelta e un oro olimpico. Ullrich è stato arrestato, infatti, a Francoforte, accusato di lesioni gravi e pericolose. L’ex atleta teutonico, rientrato in patria dove si era già reso protagonista di un atto di violenza, è stato ricoverato e dimesso da una clinica psichiatrica vista la sua ...

Ciclismo - tutto pronto per i Campionati del Mondo su pista juniores : la composizione delle squadre azzurre : Da oggi al 19 agosto le sfide iridate ad Aigle, si comincia con le qualificazioni dei quartetti dell’inseguimento a squadre e dello scratch femminile Scattano oggi al Centro Olimpico di Aigle, in Svizzera, i Campionati del Mondo su pista juniores in programma dal 15 al 19 agosto. La manifestazione era prevista in Italia, a Montichiari, ma è stato necessario spostarla in Svizzera per i noti problemi del velodromo Fassa Bortolo. Si ...