Tav | Toninelli | ok Cipe a ' delibera 30' non influisce su scelta

Tav - Toninelli : atto ostile avanzamenti dei lavori prima delle nostre decisioni : Il ministro M5s dei Trasporti, Danilo Toninelli, torna all'attacco sulla Tav. "Teniamo gli occhi aperti sul cantiere e, come detto, considereremo quale atto ostile ogni decisione che faccia avanzare il Tav prima che arrivi una scelta politica da parte del governo", avverte Toninelli, che accusa: "Nei giorni scorsi il Cipe ha dato il via libera a una serie di modifiche alla cosiddetta 'delibera 30' sul Tav ...

Tav - Toninelli replica a Tajani : “La mangiatoia è finita”. Il vice Siri (Lega) : “Le opere si possono fare senza sprechi” : “La mangiatoia è finita, se lo metta in testa chi blatera di Tav”. “fare una grande opera non è per forza alimentare una mangiatoia”. Alla vigilia della pausa estiva del Parlamento resta alta la tensione sulla Torino-Lione. E, come dal primo giorno dell’insediamento dell’esecutivo, rimangono le divergenze sull’opportunità o meno di continuare i lavori per l’Alta velocità. Con sensibilità diverse ...

Sulla Tav Siri risponde a Toninelli : "Grandi opere non sono una mangiatoia" : Non si placa lo scontro Sulla Tav. Dopo il botta e risposta tra Antonio Tajani e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli che aveva chiesto al presidente del Parlamento europeo di "mettersi l'anima in pace" perché "la mangiatoia è finita", interviene Armando Siri, sottosegretario ai Trasporti e leghista. "I soldi pubblici non si devono sprecare, ma le grandi opere si possono fare e si debbono fare pretendendo che non ci ...

