Calciomercato Torino | mossa a sorpresa | il rinforzo arriva dal Chelsea ...

Calciomercato Juventus : Sturaro allo Sporting ma resterà a Torino per due mesi : Calciomercato- Stefano Sturaro è un nuovo giocatore dello Sporting: il club portoghese ha ufficializzato l’ingaggio in prestito del centrocampista dalla Juventus, ma l’ex Genoa non arriverà subito a Lisbona in quanto deve recuperare da un infortunio.L'articolo Calciomercato Juventus: Sturaro allo Sporting ma resterà a Torino per due mesi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Chievo - ufficiale : preso Obi dal Torino : VERONA - Joel Obi è un nuovo giocatore del Chievo : il club gialloblu ha appena annunciato il suo arrivo dal Torino a titolo definitivo. Il centrocampista nigeriano, classe '91, cresciuto nelle ...

Calciomercato : nel futuro di Simone Zaza un ritorno a Torino... Sponda granata : C'è di nuovo la Serie A all'orizzonte di Simone Zaza: l'ex attaccante della Juventus, ora in forza al Valencia, gradirebbe il ritorno in Serie A, ancora una volta a Torino ma non tra i bianconeri. Ad ...

Calciomercato Torino - occhi a sinistra : da Gibbs fino a Rispoli : Torino - In casa Torino si lavora anche in ottica di un esterno sinistro: i nomi sono quelli di Kieran Gibbs del West Bromwich, Junior Firpo del Betis, Boli Bolingoli-Mbombo del Rapid Vienna e Ola ...

Calciomercato Torino - Belotti ha bisogno di Zaza : Torino - Mettiamola così: il Toro ha tanti attaccanti ma una sola punta che è Andrea Belotti . Gli altri sono tutti offensivi ma partono da lontano e non sanno fare a sportellate con i difensori ...

Calciomercato Roma - Gonalons : confronto con il Torino : Torino - Un giro d'orizzonte era già stato effettuato a giugno, ma per il passaggio di Gonalons dalla Roma al Toro le due società non erano entrate nel vivo della trattativa. Non era scappato, ...

Calciomercato Roma - asse caldissimo con il Torino : due cessioni ai granata per piazzare poi il colpo ad effetto : Il club giallorosso potrebbe vendere due giocatori al Torino per avere poi in mano il tesoretto utile per tentare l’assalto a Semassekou Contatti frequenti, asse caldissimo tra Roma e Torino che lavorano ad una doppia operazione che coinvolge Gonalons e Juan Jesus. I due giocatori sono finiti nel mirino di Mazzarri, che li vorrebbe per rinforzare la propria rosa e tentare l’assalto all’Europa League. LaPresse/AS ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Parma e Sampdoria ‘ballano sulle punte’ - innesti di Torino e Genoa : 1/5 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Calciomercato Torino - Mazzarri può sorridere : ecco il nuovo centrocampista : 1/8 Marco Bucco/LaPresse ...

Calciomercato : maxi scambio Milan-Juve completato - Higuain e Caldara a Milano - Bonucci + soldi a Torino [CIFRE e DETTAGLI] : 1/4 Higuain (LaPresse/Reuters) ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : scatti di Milan e Roma e l’asse Torino-Milano - innesto per la Sampdoria : 1/6 Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Calciomercato - il Torino a Zaza : aspettaci : Torino - Zaza è il sogno che il Toro , piano-piano, tra un depistaggio e una smentita, cerca di trasformare in realtà. Lui e Belotti formerebbero una coppia fra le migliori della serie A. L'attaccante ...

Torino - Cairo torna a parlare del “grigio” Calciomercato : Mazzarri si dovrà arrangiare : Torino, il patron Urbano Cairo ha nuovamente sottolineato i propri sforzi sul mercato per riscattare alcune pedine granata Il presidente del Torino Cairo è tornato a parlare di calciomercato. I granata sembrano non essere cambiati molto rispetto alla scorsa deludente stagione, ma a quanto pare non si muoveranno molto nelle ultime settimane di calciomercato. Cairo a Skysport ha infatti fatto il punto sulle mosse granata: “Abbiamo ...

Calciomercato Torino - Niang verso il Nizza : deciso l’eventuale sostituto : 1/7 LaPresse/EFE ...