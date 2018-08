Mafia | sequestrati 400 milioni di euro all’ex deputato regionale Giuseppe Acanto | “Legato

ilfattoquotidiano

Mafia, "è il tesoriere di Messina Denaro". Sequestrati 60 milioni all'imprenditore. 60 milioni sequestrati alla mafia, 45 arresti di 'ndranghetisti.

(Di venerdì 10 agosto 2018) È ritenuto legato ai vertici di Cosa Nostra a Villabate, in provincia di Palermo. Un uomo della “zona grigia” che avrebbe gestito il patrimonio della cosca, secondo la Dia di Palermo, che dopo la pronuncia della sezione misure di prevenzione del Tribunale, ha sequestrato 400ditra conti correnti, quote societarie, capitale sociale e compendi aziendali all’excuffariano, 58 anni, già tre anni fa finito nel mirino della Direzione investigativa anti, inoltre, è stato ritenuto dai giudici palermitani ‘socialmente pericoloso’ e per questo sottoposto a sorveglianza speciale per quattro anni, a partire dal 2018. Secondo la Dia,negli Anni Novanta era socio in affari illeciti con Giovanni Sucato, il cosiddetto ‘mago dei soldi’ che, dopo aver truffato migliaia di persone tra cui anche ...