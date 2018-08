Nostra figlia immunodepressa a scuola non sarà più al sicuro

ilgiornale

(Di domenica 5 agosto 2018) «Pronto, chi è? No, la mamma è fuori, ti passo il mio fratellone».Angela Stella ha sei anni, una voce dolcissima ed è una bambina, che vive a Padova.Si è ammalata nel 2015 di anemia aplastica e solo grazie ad un donatore statunitense di 24 anni, ha potuto salvarsi tramite un trapianto di midollo. È stata ricoverata per quasi un anno in ospedale e per altri dodici mesi è rimasta chiusa in casa, in convalescenza. Ora sta meglio ma a causa della chemioterapia fatta durante il trapianto non ha ancora anticorpi sufficienti per combattere le malattie, soprattutto quelle infettive come il morbillo e la rosolia, e non può ancora fare le vaccinazioni.Lei, però, dal settembre scorso è felice. È rientrata in comunità, ha frequentato la prima elementare in unapubblica, ma in una classe «blindata» dove tutti i suoi compagni sono vaccinati. E questo grazie alla disponibilità di insegnanti e genitori che le hanno creato una cintura di protezione. «Era così contenta di tornare a stare con gli altri bambini che il primo sabato e domenica ci ha chiesto perché non potesse andare alo stesso. E noi abbiamo faticato a farle capire che nel week end laè chiusa» racconta il papà, Nicola Pomaro, ingegnere da sempre schierato per l'obbligatorietà dei vaccini, in difesa dei più deboli.Ma ora le nuove regole che di fatto cancellano l'obbligo di vaccinarsi prima di entrare in una materna o elementare, remano contro quei 1.500 bambini che ogni anno diventano immunodepressi.