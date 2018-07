Real Madrid | Florentino Perez fa la spesa a Londra | offerta monstre per due assi del

Daily Mail : 'Real Madrid - 112 milioni al Chelsea per Courtois e Willian' : ROMA - Il Real Madrid bussa alla porta del Chelsea per portare nella Liga la coppia Courtois-Willian . Secondo il Daily Mail , il club bianco ha offerto 100 milioni di sterline, poco più di 112 ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - retroscena firmato Mijatovic : ecco il vero motivo dell’addio al Real Madrid : Perchè Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid? Il retroscena firmato Mijatovic: rapporti tesi con il presidente Florentino Perez alla base dell’addio L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato giudicato il colpo del secolo. Ma fra i tanti discorsi relativi all’arrivo di CR7 in bianconero, in pochi si sono chiesti quali fossero i Reali motivi che abbiano portato il portoghese lontano da Madrid. Non solo una ...

Calciomercato : Lewandowski vuole il Real Madrid : Robert Lewandowski torna a far parlare di sè come possibile rinforzo del Real Madrid, che deve sostituire Cristiano Ronaldo, anche in termini Realizzativi. Diversi media, nelle ultime ore, riportano che l’attaccante polacco del Bayern Monaco ha già informato i propri dirigenti di voler lasciare il club bavarese. Una fonte vicina al centravanti spiega come “il sogno di Lewandowski sia di giocare nel Real Madrid”. Il ...

Real Madrid : Lopetegui punta su Isco per continuare a vincere : Via Cristiano Ronaldo, con Benzema sul piede, senza la solida e confortante esperienza di Zinedine Zidane in panchina, è un Real Madrid sostanzialmente diverso, quello che si presenta ai nastri di partenza della prossima stagione. Il nuovo tecnico Julen Lopetegui avrà da lavorare su una squadra che deve rinunciare anche all’arrivo di un fuoriclasse del calibro di Hazard, che ha deciso di restare al Chelsea. A tal proposito, Lopetegui ...

Calciomercato Chelsea - Hazard si allontana dal Real Madrid : diventa capitano dei Blues? : Julen Lopetegui e Maurizio Sarri. Real Madrid e Chelsea, due grandi allenatori e due big del calcio europeo che si "contendono" Eden Hazard. In Inghilterra dicono che i Blues non lo vogliono cedere, ...

Il Mondiale di Russia 2018 rilancia Juan Fernando Quintero : l’ex Pescara finisce nel mirino del Real Madrid : Juan Fernando Quintero, visto in Italia con la maglia del Pescara, è finito nel mirino del Real Madrid: il trequartista colombiano ha attirato le attenzioni dei Blancos dopo il Mondiale Vi ricordate di Juan Fernando Quintero? Forse no, del resto la sua esperienza al Pescara non è stata certamente esaltante, nonostante il trequartista colombiano avesse già mostrato all’epoca qualità importanti. Quintero, tornato al Porto e attualmente ...

Real Madrid - prima volta senza Palloni d'Oro in rosa nel nuovo millennio : Tra i tanti effetti della cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus, per il Real Madrid ce n'è uno abbastanza curioso. Una statistica, una prestigiosa costante che viene meno per la prima volta dopo ...

Benzema al Napoli? / Ultime notizie : Cavani al Real Madrid e Mertens ceduto - il valzer delle punte : Benzema al Napoli? Ultime notizie: Edinson Cavani si muove verso il Real Madrid con il francese che si riavvicina agli azzurri, Dries Mertens potrebbe quindi partire. Il valzer delle punte.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 16:59:00 GMT)

Real Madrid : nome nuovo per la porta : Il quotidiano inglese fa il nome di Hugo Lloris come ultima idea di perez per i pali del Bernabeu : il capitano della Francia campione del mondo è valutato circa 67 milioni dal Tottenham , questa è ...

Bundesliga - Julian Nagelsmann : "Ho detto no al Real Madrid" : "Ovviamente al momento della chiamata ci ho pensato: nel mondo del calcio non c'è niente di grande come il Real Madrid" ha raccontato il 31enne tecnico dell'Hoffenheim al mensile 11 Freunde . "Ma ho ...

Marca : 'La Juventus chiede Theo Hernandez al Real Madrid' : In porta, invece, ecco farsi largo un nome alternativo a Courtois: Hugo Lloris , 31enne portiere francese neo campione del mondo. Per il 'Sun', negli uffici del Tottenham arriverà una proposta da ...