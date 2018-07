Vallortigara | che impresa | 2 | 02 saltati a Londra

Atletica - Diamond League Londra. Nel giorno di Vallortigara che tempi per Korir e Hassan nel mezzofondo! E il mondo scopre Bloomfield nei 200 : La seconda giornata del meeting dello stadio olimpico di Londra si consuma nel segno di Elena Vallortigara. La saltatrice in alto azzurra, ritrovata dopo tanti problemi fisici, mete la ciliegina sulla torta della stagione della rinascita e supera i 2.02, ottenendo la migliore prestazione stagionale italiana, la seconda di sempre in Italia alle spalle di Antonietta Di Martino (2.03) e mettendosi nella ristretta lista delle grandi favorite per un ...

Atletica - Diamond League Londra. Nel giorno di Vallortigara che tempi per Korir e Hassan nel mezzofondo! È il mondo scopre Bloomfield nei 200 : La seconda giornata del meeting dello stadio olimpico di Londra si consuma nel segno di Elena Vallortigara. La saltatrice in alto azzurra, ritrovata dopo tanti problemi fisici, mete la ciliegina sulla torta della stagione della rinascita e supera i 2.02, ottenendo la migliore prestazione stagionale italiana, la seconda di sempre in Italia alle spalle di Antonietta Di Martino (2.03) e mettendosi nella ristretta lista delle grandi favorite per un ...

Atletica - Diamond League : due giornate ricche di emozioni a Londra. Elena Vallortigara e Alessia Trost impegnate nel salto in alto : Un fine settimana bestiale per gli appassionati di Atletica: al termine della tappa di Monaco stasera (venerdì 20 luglio), la Diamond League si trasferisce immediatamente a Londra, per due giornate colme di emozioni all’interno dell’Olympic Stadium tra sabato 21 e domenica 22 luglio. Non poteva assentarsi da questo importante evento la nazionale italiana, che si presenta tutta al femminile con tre partecipanti: Elena Vallortigara e ...