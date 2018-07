Migranti | viaggio sul confine tra Francia e Italia dove “l’Europa non esiste” e “il

Migranti : il racconto del salvataggio di Josephine - ora in viaggio verso la Spagna : La giornalista Annalisa Camilli, di Internazionale, ha assistito al soccorso della donna recuperata in grave ipotermia. 'Non in Libia, non in Libia' ha continuato a ripetere a chi l'ha salvata. Non ce ...

450 Migranti SBARCATI A POZZALLO - VIMINALE : "VITTORIA POLITICA"/ Il viaggio dell'orrore nei loro racconti : Autorizzato dal VIMINALE lo sbarco dei 450 MIGRANTI a POZZALLO. Per Salvini si tratta di una "vittoria politica". Fermati alcuni uomini ritenuti gli scafisti, ultime notizie.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 19:21:00 GMT)

Migranti a Pozzallo - viveri per altre 24 oreDue navi delle Ong in viaggio verso la Libia : Sono ancora ferme le due navi di Frontex e GdF con il loro carico di profughi. Nella notte sono saliti a bordo alcuni operatori sanitari. Il ministro dell'Interno: "Abbiamo un piano di aiuti, in particolare per la Libia".

450 Migranti in viaggio tra Malta e Lampedusa trasferiti su navi della Gdf e di Frontex : Otto persone tutte donne e bambini, sono state trasferite a Lampedusa per ricevere cure mediche. Da chiarire ora la destinazione dei migranti. Salvini ribadisce: 'No in Italia, vadano in Libia o a ...

Migranti : i 450 in viaggio tra Malta e Lampedusa trasferiti su navi della Gdf e di Frontex : Otto persone tutte donne e bambini, sono state trasferite a Lampedusa per ricevere cure mediche. Da chiarire ora la destinazione dei Migranti. Salvini ribadisce: 'No in Italia, vadano in Libia o a ...

Migranti : 450 in viaggio tra Malta e Lampedusa. 260 trasferiti su una nave della Gdf : Altri 50 Migranti si trovano a bordo di una delle unità della Capitaneria di Porto, mentre in 100 sono rimasti sul barcone. 4 verranno trasportati a Lampedusa per cure mediche -

Migranti - 450 in viaggio verso l'Italia. Nuovo scontro diplomatico con Malta : Si è allontanato dalle isole di Linosa e Lampedusa puntando probabilmente alla Sicilia. Un altro giro di gite nello specchio d'acqua. L'ennesimo barcone con circa 450 Migranti a bordo è entrato ieri ...

Migranti - polizia in viaggio verso la nave Vos Thalassa : Migranti, polizia in viaggio verso la nave Vos Thalassa Migranti, polizia in viaggio verso la nave Vos Thalassa Continua a leggere L'articolo Migranti, polizia in viaggio verso la nave Vos Thalassa proviene da NewsGo.

‘Migranti - andiamo sulle navi’ Veronesi scrive a Saviano Salvini replica : “Buon viaggio” : Il vicepremier esce dal Quirinale dopo l’incontro con Mattarella e posta sulla sua pagina Facebook la risposta all’appello dello scrittore per «andare sulle nave che salvano i migranti»

SANDRO VERONESI A SAVIANO : “NOI COME SCUDI UMANI SU NAVI ONG CON I Migranti”/ Salvini ironizza : "Buon viaggio" : Caos migranti, SANDRO VERONESI scrive lettera a Roberto SAVIANO: "andiamo sulle NAVI Ong che salvano vite, i nostri corpi usiamoli contro la propaganda razzista e infame nel Mediterraneo"(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:30:00 GMT)

Migranti - Salvini risponde alla lettera di Veronesi a Saviano : «Ottima idea : buon viaggio» : Il ministro dell'Interno Salvini risponde alla lettera aperta di Sandro Veronesi al Corriere sui Migranti . Lo scrittore si rivolge a Roberto Saviano e lo invita a «mettere i nostri corpi sulle navi ...

Migranti - sotto il tendone del circo si raccontano storie di viaggio e di speranza : “Così combattiamo il pregiudizio” : “Vorrei dedicare questi racconti a chi non è arrivato: anche ognuno di loro aveva la sua storia”. Con questo omaggio si apre lo spettacolo “Caleidoscopio: History of your dreams” che ha debuttato all’interno del festival di circo contemporaneo Cirk Fantastik!, nel Parco dell’Acciaiolo di Scandicci (in provincia di Firenze), lo scorso fine settimana. La magia del circo per raccontare storie di migrazione, sogni ...

Viaggio al limite : trovati al porto 5 Migranti chiusi in un container : Assetati, affamati, e provati dal caldo, disidratati, chiusi in un container a bordo di un traghetto probabilmente da due giorni: in queste condizioni, al limite della sopravvivenza, hanno viaggiato ...

Aquarius in difficoltà - costretta a cambiare rotta : il viaggio dei Migranti verso Valencia è un'odissea : Onde di tre metri e vento a 35 nodi: a bordo vomitano da ore. La nave umanitaria cerca acque più tranquille, ma non arriverà prima di sabato sera o domenica a destinazione, dopo il no dell'Italia allo sbarco. I volontari: "Si sta giocando con le vite di 629 persone"