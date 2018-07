Indonesia - 15enne stuprata 8 volte dal fratello : condannata al carcere per aver abortito : Una ragazza di 15 anni è stata arrestata dopo aver abortito, in Indonesia. La ragazzina era stata vittima dello stupro del fratello, che da settembre l'ha violentata ben otto volte. La 15enne ha abortito quando era al sesto mese di gravidanza ed è stata condannata a sei mesi di reclusione. Condanna di due anni per il fratello.Continua a leggere