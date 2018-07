Governo | Malan | rinvio e lentezza

sportfair

: #GOVERNO; @LucioMalan (FI): ARENATO SU SPARTIZIONE #POLTRONE, ALTRO CHE #CAMBIAMENTO - CarpeDiem_Macc : #GOVERNO; @LucioMalan (FI): ARENATO SU SPARTIZIONE #POLTRONE, ALTRO CHE #CAMBIAMENTO - CarpeDiem_Macc : #GOVERNO; @LucioMalan (FI): LUNGA INTERVISTA A #CONTE SENZA SOSTANZA, NESSUNA VISIONE STRATEGICA PER IL #PAESE… - CarpeDiem_Macc : #GOVERNO; @LucioMalan (FI): SEGNALI #NEGATIVI SU NOSTRA #ECONOMIA, OCCORRE AGIRE -

(Di sabato 21 luglio 2018) Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “E’ ildella. L’esecutivo Conte, che è già stato il più lento a formarsi, a cinquanta giorni dalla nascita primeggia nel rinviare le decisioni, diffondendo incertezza e sfiducia tra imprese, investitori e risparmiatori”. Lo afferma Lucio, vicecapogruppo vicario di Fi al Senato.“Il primo provvedimento, il decreto dignità, aumenta solo la precarietà e danneggia le nostre imprese -sottolinea- già oppresse da pressione fiscale e burocrazia soffocante. All’orizzonte non c’è nulla per rilanciare la crescita: come ricorda l’Ance, 270 opere pubbliche sono bloccate, bisogna rivedere il Codice degli appalti e far ripartire il motore degli investimenti. Così si crea sviluppo e occupazione”. L'articoloSPORTFAIR.