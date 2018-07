Serie B | Avellino escluso | ma resta un' ultima speranza

La Covisoc boccia l’Avellino - ufficiale l’esclusione dalla prossima Serie BKT : Il club irpino non è stato ammesso al prossimo campionato di Serie BKT. E' la terza società dopo Bari e Cesena che viene esclusa dal torneo cadetto. L'articolo La Covisoc boccia l’Avellino, ufficiale l’esclusione dalla prossima Serie BKT è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - Serie B : stesso destino di Bari e Cesena per l’Avellino. Anche gli irpini esclusi dal prossimo campionato : Non ce l’ha fatta l’Avellino a salvarsi. La squadra irpina dovrà rinunciare al prossimo campionato di Serie B, seguendo lo stesso destino di Bari e Cesena, esclusi definitivamente pochi giorni fa. Attorno ai campani circolava il mistero da qualche giorno. Dopo la decisione della Covisoc, il termine per presentare il ricorso e quindi le garanzie necessarie per iscriversi era lo scorso lunedì. L’Avellino, tra lo scetticismo ...

Serie B - Avellino a rischio esclusione : il comunicato del club : In merito alle notizie riportate da diversi organi di informazione relativamente a un rischio di iscrizione da parte dell’U.S. Avellino al prossimo campionato di Serie B, la società intende precisare quanto segue: – E’ stato regolarmente presentato un ricorso avverso la prima decisione della Co.Vi.So.C. in cui sono state specificate le ragioni per le quali, a detta di questa società, la fideiussione aveva tutti i criteri per essere ...

