Maltempo | primi forti temporali al Nord | violentissima grandinata a Mondovì VIDEO

(Di venerdì 20 luglio 2018) Istanno colpendo ilItalia in questo pomeriggio di Venerdì 20 Luglio: i fenomeni più intensi sono in Veneto e in Piemonte, dove una violentaha colpitoin provincia di Cuneo, provocando disagi per gli allagamenti. Eloquenti le immaginiin Piemonte:in Piemonte,Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar L'articoloalMeteo Web.