Il video di Berlusconi con le olgettine | «Mi chiedete l' impossibile»

Berlusconi e le olgettine - spunta il video : "Non sono presidente di niente" : Silvio Berlusconi e le richieste delle olgettine: spunta un video risalente al 2011 e di cui è venuta in possesso l’agenzia Ansa. Il filmato è stato catturato di nascosto con un telefonino all’interno di villa San Martino: le ragazze, presumibilmente due, fanno delle richieste di lavoro all’allora presidente del Consiglio, che seduto su un divano spiega le sue ragioni per cui non potrà accontentarle: "Io non sono presidente di niente a ...

In un video del 2011 le 'Olgettine' chiedono a Berlusconi di lavorare. L'ex premier : "Io sono stato distrutto perché sono quello del 'bunga-bunga'" : "Fai una cosa, dì a tuo figlio a Mediaset, digli 'fai una carità' anche se lui ci odia (...) se lui dice domani 'io voglio quella che faccia questo programma'...". Così Marysthell Polanco, una delle giovani delle serate ad Arcore, portava avanti nel 2011, come si vede in un video agli atti del processo Ruby ter e di cui l'ANSA è venuta in possesso, le pressanti richieste per avere un lavoro in tv, così come le ...

Berlusconi - il video segreto delle Olgettine : “Papi - facci lavorare in tv”. Lui : “Io presidente di niente a Mediaset” : “Io non sono presidente di niente a Mediaset, sono fuori da Mediaset da 18 anni“. È che Silvio Berlusconi, ripreso di nascosto col telefonino da una delle ragazze delle serate ad Arcore e seduto su un divano di villa San Martino, risponde alla pressanti richieste, definite “impossibili” dallo stesso ex premier, di alcune giovani in casa con lui che gli chiedono un lavoro in tv. Il video, di cui l’Ansa è venuta in ...

Il video di Silvio Berlusconi che annuncia la sua opposizione al governo Conte : Ha detto che Forza Italia si opporrò al populismo, al pauperismo e al giustizialismo di questo governo che vuole «conciliare valori e programmi diversi se non addirittura opposti» The post Il video di Silvio Berlusconi che annuncia la sua opposizione al governo Conte appeared first on Il Post.