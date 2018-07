Ciclismo | Paolo Slongo | “Programmi invariati | Vincenzo Nibali farà Vuelta e Mondiali”

oasport

: RT @ghisagazzetta: #ciclismo #cyclisme notizia tristissima la morte di Paolo Zani, amico, e patrón di una delle più belle e forti squadre d… - zazzino75 : RT @ghisagazzetta: #ciclismo #cyclisme notizia tristissima la morte di Paolo Zani, amico, e patrón di una delle più belle e forti squadre d… - VFass : RT @giorgiobrambill: E' morto Paolo Zani, l'imprenditore che ha fatto la storia del ciclismo - - giorgiobrambill : E' morto Paolo Zani, l'imprenditore che ha fatto la storia del ciclismo - -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Una buona notizia, finalmente, per, direttore sportivo della Bahrain Merida, ha dichiarato ai microfoni della RAI che il programma estivo-autunnale dello Squalo non dovrebbe subire variazioni, nonostante la frattura di una vertebra costata il ritiro dal Tour de France: “Resta tutto invariato, il dottore ci ha detto che dopo 15 giorni di riposopotrà tornare in bicicletta. Quindi faremoe Mondiali, come era stato prefissato“. Confermate, dunque, le anticipazioni di OA Sport di questa mattina. Certo, dopo uno stop forzato di 15 giorni la condizione del 33enne messinese non potrà essere ideale alladi Spagna, che scatterà sabato 25 agosto. Tuttavia già nelle intenzioni iniziali la corsa a tappe iberica avrebbe dovuto rappresentare l’occasione per affinare la forma in vista della rassegna iridata. Un allenamento ...