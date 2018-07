Benzema troppo vecchio per il Napoli | il bomber risponde a De Laurentiis | “i numeri nove

sportfair

: Napoli, De Laurentiis: ''Di Maria e Benzema? Puntiamo sui giovani. E Cavani guadagna troppo'' [news aggiornata alle… - repubblica : Napoli, De Laurentiis: ''Di Maria e Benzema? Puntiamo sui giovani. E Cavani guadagna troppo'' [news aggiornata alle… - giuli_valle : RT @RaffoSarnataro: De Laurentiis: 'Benzema è una bufala troppo vecchio' Benzema su Instagram: 'Ecco un altro folle che si aggiunge alla li… - _stupeficium : @OmarGibelli Benzema è stato troppo civile. Io avrei fatto peggio. Attendo da anni che qualcuno lo metta a tacere!… -

(Di venerdì 20 luglio 2018)per il? L’attaccante del Real Madridper le rime a Desu Instagram “Io e Ancelotti siamo d’accordo, vogliamo solo giocatori giovani”, aveva risposto così Aurelio Dealle domande sui possibili arrivi die Di Maria al. Dichiarazioni che nascondono probabilmente difficoltà a far fronte alle richieste economiche di Real Madrid e PSG (in termini di costi dei cartellini, ma anche di stipendi da dare al giocatore), ma che sono diventate virali in poco tempo assumendo una connotazione diversa. Ilpuò permettersi di snobbare due campioni del calibro die Di Maria solo perchè la loro carta d’identità recita rispettivamente (quasi) 31 e 30 anni? L’attaccante del Real Madrid ha risposto per le rime al presidente De Laurentiss tramite una storia Instagram: ...